EE.UU. y Arabia Saudita firman un polémico acuerdo nuclear

Estados Unidos anunció este miércoles que llegó a un acuerdo nuclear sin precedentes con Arabia Saudita que permitirá al país de Medio Oriente desarrollar una industria energética con acompañamiento estadounidense.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, firmaron el "Acuerdo 123" de cooperación nuclear "con fines pacíficos", junto con un acuerdo bilateral de salvaguardias que lo acompaña, informó la Casa Blanca.

"En conjunto, estos dos acuerdos sientan las bases legales para una alianza de varias décadas y de miles de millones de dólares que impulsa varios objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear", dice un comunicado.

El acuerdo ha generado preocupaciones de que pueda derivar en una carrera por el desarrollo de armas nucleares en la volátil región de Medio Oriente.

El secretario Wright expresó en el comunicado: "Tengan la seguridad de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, al tiempo que se basan en la mejor tecnología nuclear y los mejores científicos del mundo, diseñados aquí mismo en Estados Unidos".

El pacto deberá ahora pasar por el Congreso de EE.UU. para su revisión.

Según informó previamente CBS News, la cadena de noticias socia de la BBC en Estados Unidos, un objetivo del acuerdo es que empresas estadounidenses gestionen centrales nucleares en territorio saudita.

Aún no se han dado a conocer las empresas implicadas.

Arabia Saudita no cuenta actualmente con ninguna central nuclear, pero, en septiembre de 2023, su ministro de Energía reiteró la intención del país de construir una.

De acuerdo con los últimos datos disponibles sobre Arabia Saudita en la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), el país de Medio Oriente tiene como fuentes de energía el gas natural (62%), el petróleo (38%) y menos de un 1% de energías renovables.

Rosemary Kelanic, una experta en Medio Oriente, afirma que resulta "bastante impactante" la posibilidad de que EE.UU. permita el enriquecimiento de uranio en territorio saudí.

"Estados Unidos nunca había hecho algo así antes; nunca habíamos ayudado a otro país a enriquecerlo en su propio territorio", dijo a la BBC.

Según Kelanic, la razón es que "si puedes producir tu propio combustible nuclear, te conviertes en un riesgo mucho más grande" en la fabricación de armas nucleares.

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Reacciones mixtas

El anuncio del acuerdo, que se conoció informalmente desde la mañana de este miércoles, generó diversas reacciones en EE.UU. y el mundo.

En Israel, el ministro de Economía, Nir Barkat, dijo que su país no se opone a que Arabia Saudita tenga energía nuclear siempre y cuando no se use fuera del suministro energético.

"Si la quieren con fines pacíficos, podremos manejarlo. Los estadounidenses no quieren poner en peligro a Israel. [El primer ministro] Netanyahu y Trump saben cómo maniobrar sin correr riesgos", declaró Barkat a la radio militar israelí.

Pero para el exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores israelí, Avigor Liberman, su país debería detener este acuerdo.

"El programa nuclear civil de Arabia Saudita terminará, en última instancia, en armas nucleares", escribió en X, y agregó que esto conduciría a una "loca carrera armamentista en todo Medio Oriente".

Reuters El exministro de Defensa israelí Avigor Liberman afirmó que el programa nuclear de Arabia Saudita conducirá a la fabricación de armas nucleares.

En Washington, Brad Sherman, un congresista demócrata por California, dijo que Estados Unidos solo debería aprobar un acuerdo de este tipo si cuenta con "las mismas garantías de máxima calidad" que el que tienen con Emiratos Árabes Unidos.

En virtud de ese acuerdo de 2009, Emiratos Árabes Unidos no produce su propio uranio.

"Un presidente que libra una guerra para impedir la proliferación nuclear en Medio Oriente no debería facilitar dicha proliferación solo porque las empresas estadounidenses puedan obtener beneficios", escribió Sherman en X.

El también demócrata John Garamendi describió el pacto como una "política terrible, terrible" que "nunca jamás" debería permitirse.

"El uranio enriquecido puede utilizarse para fabricar un arma nuclear. Se trata de una política realmente, realmente mala", dijo a la cadena CNN.

El republicano Marlin Stutzman señaló al mismo medio que no tiene ninguna "preocupación inicial" respecto al acuerdo, pero que le gustaría "recibir más información de los servicios de inteligencia".

"Los saudíes son realmente el factor de estabilidad en Medio Oriente", afirmó.

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¿Están justificados los temores de que Arabia Saudí pueda intentar desarrollar armas nucleares?

Por Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC

¿Buscarán ahora los saudíes la bomba nuclear?

No. Al menos, no tal y como están las cosas hoy en día. Pero ese es el temor que, inevitablemente, rodea a este acuerdo.

Irán enriqueció su propio uranio y ya vemos lo que pasó allí.

En las profundidades de sus montañas desérticas, fuera del alcance de los satélites estadounidenses, la República Islámica siguió adelante y enriqueció 441 kg de uranio hasta alcanzar una pureza del 60%, muy por encima del 3,67% necesario para la energía nuclear civil y a solo un paso del uranio altamente enriquecido (HEU) apto para uso militar que se necesita para fabricar una bomba.

Se cree que ese uranio altamente enriquecido sigue en los túneles que fueron bombardeados el año pasado durante la operación estadounidense "Martillo de Medianoche".

No hay nada que indique que Arabia Saudita tenga intención alguna de seguir los pasos de Irán, ni de desviar su incipiente programa nuclear civil hacia fines militares.

Pero los saudíes viven en una zona peligrosa y, si Irán llegara a hacerse con un arma nuclear, querrían tener una ellos mismos como medida disuasoria.

Sin embargo, en lugar de pasar por el largo, laborioso e ilegal proceso de enriquecer su uranio al 90% y convertirlo después en una ojiva nuclear, en teoría podrían simplemente comprar la bomba "lista para usar" a su aliado Pakistán.

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Negociaciones de varios años

Las conversaciones sobre la cooperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita se remontan a 2008.

Durante el gobierno de George W. Bush, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento no vinculante en el que Washington se comprometía a ayudar a Riad a desarrollar la energía nuclear civil.

Arabia Saudita había declarado que tenía la intención de importar combustible nuclear y que no buscaría "tecnologías nucleares sensibles".

Estos son algunos de los hitos más importantes que se han producido desde entonces:

Entre 2017 y 2019, Estados Unidos concedió a siete empresas estadounidenses autorización para mantener "conversaciones sobre energía nuclear con fines civiles" con Arabia Saudita.

En 2020, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. informó de que ambos países "no habían logrado avances significativos" debido a "diferencias persistentes" sobre cuestiones como las restricciones al enriquecimiento.

En 2022, ambos países firmaron un nuevo memorando de entendimiento sobre "el intercambio de información técnica y la cooperación en materia de seguridad nuclear".

En 2023, el diario The Wall Street Journal informó de que Estados Unidos estaba barajando la posibilidad de poner en marcha una operación de enriquecimiento de uranio gestionada por Washington en el territorio saudí.

En noviembre de 2025, los dos países firmaron una declaración conjunta que, según el gobierno de Donald Trump, "sienta las bases jurídicas para una colaboración en materia de energía nuclear que se prolongará durante décadas y ascenderá a miles de millones de dólares".

Más cercanos con Trump

Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí han experimentado un cambio radical en los últimos años.

Hace cuatro años, este mismo mes, el expresidente Joe Biden chocó el puño de forma un tanto torpe con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

Esto se produjo después de que Biden se hubiera comprometido anteriormente a convertir a ese país del Golfo en un "paria", luego de conocerse las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses según las cuales el príncipe heredero ordenó personalmente el asesinato y el desmembramiento en Turquía del periodista y crítico Jamal Khashoggi, quien residía en EE.UU.

Sin embargo, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo, Biden recurrió a Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, para que ayudara a estabilizar el mercado.

En una reunión posterior, ambos se dieron la mano, pero la relación cordial tardó en consolidarse.

Getty Images Trump visitó Arabia Saudita en 2025.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha esforzado por estrechar sus relaciones con Riad. Uno de sus primeros viajes importantes al extranjero fue a Arabia Saudita en mayo de 2025, durante el cual, según reportes, las empresas saudíes se comprometieron a invertir US$600.000 millones en EE.UU.

El pasado noviembre, Trump recibió calurosamente a Bin Salman en la Casa Blanca con un saludo personal en la alfombra roja, un desfile aéreo militar y una visita guiada por la mansión presidencial.

El presidente también habla con mucho cariño de los líderes saudíes y suele afirmar que el rey Salman bin Abdulaziz le dijo que Estados Unidos era "un país muerto" durante el gobierno de Biden.

En los últimos meses, Arabia Saudita se ha visto en el punto de mira de los ataques iraníes y sus exportaciones de energía se han visto interrumpidas tras los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán.

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FUENTE: BBC