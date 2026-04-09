EE.UU. planea inscribir automáticamente a los jóvenes varones en el registro para prestar el servicio militar

El gobierno de EE.UU. quiere que los varones jóvenes sean inscritos automáticamente como elegibles para el reclutamiento militar a partir de diciembre, lo cual pondría fin a décadas de autoinscripción.

La nueva norma, propuesta por una agencia del gobierno, contempla que los hombres sean registrados de manera automática, en lugar de tener que hacerlo por su cuenta dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años.

Los proponentes del plan sostienen que el registro automático permitirá al gobierno ahorrar millones de dólares que se gastan cada año en recordar a los elegibles que la inscripción es obligatoria por ley para los hombres de entre 18 y 25 años.

La norma aún está en proceso de revisión y debe ser aprobada antes de su implementación, aunque ya ha generado temores sobre un posible reclutamiento forzoso en EE. UU. en caso de una crisis.

El último reclutamiento militar forzoso en Estados Unidos ocurrió en 1973, tras años de masiva oposición pública durante la Guerra de Vietnam.

Transferencia de responsabilidad

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS, por sus siglas en inglés) presentó la propuesta de inscripción automática ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el pasado 30 de marzo, según el sitio web de esa oficina.

El sitio web del SSS señala que el cambio "transfiere la responsabilidad del registro de los hombres individuales al SSS" mediante la integración con otras fuentes de datos federales, lo que según la agencia dará lugar a un proceso más "simplificado".

En Estados Unidos, la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años ya están obligados a registrarse. No hacerlo constituye un delito y, en teoría, puede acarrear hasta cinco años de prisión federal.

Aunque las sentencias de prisión son prácticamente inexistentes, el incumplimiento también puede llevar a perder la elegibilidad para ayudas financieras federales para estudiantes y para empleos federales. A los no ciudadanos que no se registren también se las puede negar la ciudadanía estadounidense.

Sygma vía Getty Images El último reclutamiento militar forzoso en Estados Unidos ocurrió en 1973.

La gran mayoría de los estados y territorios de EE.UU. también inscriben automáticamente a los hombres en el servicio selectivo cuando emiten licencias de conducir.

Pese a estas normas, el nivel de cumplimiento cayó al 81 % en 2024, según datos del gobierno.

El nuevo cambio al registro automático fue aprobado por el Congreso en diciembre como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que autoriza la financiación del ejército estadounidense y de sus operaciones en todo el mundo.

La representante demócrata por Pensilvania Chrissy Houlahan, quien impulsó esta disposición, señaló entonces que la medida permitiría al gobierno "reasignar recursos".

"Básicamente, eso significa dinero destinado a la preparación y la movilización", dijo Houlahan a Military Times. "En lugar de destinarlo a campañas de educación y publicidad orientadas a registrar personas".

Los temores que genera

El cambio, sin embargo, ha generado temores entre algunos estadounidenses de que el país se encamine hacia un reclutamiento militar obligatorio si la guerra con Irán se intensifica o si estalla una crisis en el futuro.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abordó directamente una pregunta sobre el reclutamiento y la posibilidad de que se desplieguen tropas estadounidenses en territorio iraní durante una entrevista con Fox News a principios de marzo.

"No forma parte del plan actual en este momento, pero el presidente, una vez más, sabiamente mantiene todas las opciones sobre la mesa", respondió Leavitt. "No hay mayor prioridad ni responsabilidad para este presidente que proteger al pueblo estadounidense y a nuestras tropas".

El gobierno de Estados Unidos ha implementado un reclutamiento forzoso en tiempos de guerra en seis ocasiones a lo largo de su historia, la más reciente durante la Guerra de Vietnam.

Aproximadamente 1,8 millones de estadounidenses fueron reclutados durante ese conflicto, lo que finalmente condujo a la creación de un ejército totalmente voluntario en 1973. El registro en el servicio selectivo fue restablecido en 1980 por el entonces presidente Jimmy Carter.

BBC

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FUENTE: BBC