EE.UU. interceptó un segundo buque petrolero sancionado frente a Venezuela.

Estados Unidos interceptó y confiscó un segundo buque petrolero sancionado frente a Venezuela en un operativo de la Guardia Costera, según Reuters.

Estados Unidos interceptó y confiscó un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, de acuerdo con información brindada por funcionarios norteamericanos a la agencia Reuters. El operativo estuvo a cargo de la Guardia Costera estadounidense y se desarrolló en aguas cercanas al país caribeño.

Según detallaron las fuentes oficiales, la embarcación había sido previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales. Tras la intercepción, las autoridades procedieron al abordaje y posterior confiscación del buque, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente datos sobre la identidad de la nave ni sobre la situación de la tripulación. Tampoco trascendieron detalles sobre el cargamento que transportaba al momento de la operación.

Funcionarios estadounidenses explicaron a Reuters que esta acción se enmarca en los esfuerzos continuos de Washington para hacer cumplir las sanciones internacionales contra entidades y embarcaciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, subrayaron que estas medidas buscan frenar el transporte de cargamentos considerados ilícitos y reforzar la seguridad marítima en la región.

En los últimos meses, Estados Unidos intensificó la vigilancia sobre el tráfico marítimo en el Caribe y el Atlántico, como parte de una estrategia más amplia de presión diplomática y económica contra el gobierno venezolano. Acciones similares ya habían sido ejecutadas en el pasado reciente.