EE.UU. deporta a Rafael Quero Silva, un militar venezolano acusado de torturas que trabajaba en telenovelas en Miami

Rafael Quero Silva, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela acusado de torturas, fue deportado de EE.UU. el pasado 18 de agosto, según informó en una nota de prensa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país (ICE).

"Los agentes de ICE continúan expulsando de Estados Unidos a violadores de derechos humanos hacia sus países de origen", dijo Matthew Elliston, director de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de Miami.

"Esta expulsión refleja el destacado trabajo de ICE Miami, HSI Miami, el FBI de Miami y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra" subrayó.

"Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional, así como con garantizar que Estados Unidos no se convierta en un refugio seguro para personas que participaron en actos de persecución, tortura u otros graves abusos contra los derechos humanos".

Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la GNB en el estado Lara (en el centro occidente de Venezuela), posición desde la cual estuvo al frente de la represión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que sacudieron Venezuela entre los años 2013 y 2014.

Una demanda civil introducida por cinco venezolanos en Florida a finales de 2025 acusa a Quero Silva de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos.

Aunque tras deportarlo de EE.UU., ICE hizo referencia a la expulsión de "violadores de derechos humanos", el proceso migratorio contra Quero Silva se inició debido a que excedió los términos de su visa estadounidense.

De "torturador" a actor de telenovela

Telemundo Los venezolanos supieron que Quero Silva estaba en Estados Unidos cuando lo vieron aparecer como extra, vistiendo un uniforme de policía, en la novela "Mi familia perfecta" en Telemundo .

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Quero Silva ingresó en EE.UU. el 20 de junio de 2016, pero no cumplió con marcharse del país cuando correspondía.

Un par de años más tarde, la noticia sobre su presencia en Miami se propagó rápidamente, luego de que miembros de la diáspora venezolana lo reconocieran al verlo aparecer haciendo, entre otros, el rol de policía en la telenovela "Mi familia perfecta", de la cadena Telemundo.

"Cuando me enteré dije: '¿Qué es esto?, ¿cómo es posible que alguien que ha sido un torturador, que ha mandado a matar a tanta gente y que ha hecho sufrir a tanta gente ahora viva aquí libremente en Estados Unidos, feliz de la vida. ¡Y ahora también es artista!'. No podía creer que eso era verdad. Después de todo lo que hizo en Venezuela, ¡qué injusticia tan grande!", le contó en marzo a BBC Mundo María Elena Uzcátegui, quien forma parte de los cinco venezolanos que lo demandaron en Florida.

Ella señala que Quero Silva se encargó personalmente de allanar su vivienda y de detenerla, tras lo cual ella fue enviada a la cárcel de Uribana, convirtiéndose así en la primera mujer presa por razones políticas en ser recluida en esa prisión de máxima seguridad.

En febrero de 2025, Quero Silva fue detenido por ICE por infracciones migratorias y a finales de ese año fue objeto de la demanda civil por torturas.

En diciembre de 2025, Uzcátegui junto a otros cuatro venezolanos introdujeron la acción legal contra Quero Silva sobre la base de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés).

La demanda se introdujo con el apoyo legal del Centro Guernica 37, una ONG internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la rendición de cuentas.

En ella se le acusa de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos, incluyendo a los cinco demandantes.

"Quero Silva no solamente ordenó y autorizó sino que directamente participó en la violenta supresión de las protestas (…) Él trabajó mano a mano con la unidad de la GNB bajo su autoridad. Él participó directamente en la violencia contra los manifestantes, incluída su tortura mientras estaban bajo custodia", señala el documento presentado en el distrito sur de Florida.

Getty Images La GNB tuvo un rol central en la represión de las protestas ocurridas en Venezuela entre 2013 y 2014.

Almudena Bernabéu, codirectora del Centro Guernica 37, explicó en marzo a BBC Mundo que esta era la primera acción legal contra miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que prosperaba ante tribunales nacionales.

"Hubo intentos en Argentina de ir contra Maduro, pero por temas de inmunidad, etcétera, no prosperaron. En España hubo otros esfuerzos que también fracasaron. Esta acción civil que ya ha prosperado sigue para adelante, es la primera de esta clase y creo que eso es muy importante para la comunidad venezolana", señaló.

Andrés Colmenárez, otro de los cinco demandantes, destacó entonces otro elemento que hacía único este proceso. "Este es el primer caso en el que un militar venezolano está siendo llevado a la justicia por sus propias víctimas", dijo.

Pocos días antes de la deportación de Quero Silva, la ONG Funpaz -dirigida por Colmenárez- publicó mensajes en redes sociales oponiéndose a que se ejecutara esta expulsión mientras estuvieran aún en marcha las investigaciones en su contra por graves violaciones a los derechos humanos.

"Durante años, víctimas de la represión en Barquisimeto han señalado a Quero Silva por presuntos actos de tortura, tratos crueles y represión contra manifestantes. Diversos medios han documentado los testimonios de las víctimas y su solicitud de que las autoridades estadounidenses investiguen el caso", señaló un comunicado publicado por Funpaz en Instagram.

"Su eventual regreso a Venezuela genera una preocupación legítima por la seguridad de víctimas y testigos y por el riesgo de impunidad", agregó.

En un comunicado divulgado este 26 de agosto, Funpaz asegura que la deportación de Quero Silva "no menoscaba, limita ni elimina el derecho de las víctimas (…) a obtener justicia y reparación".

También destaca que el juicio civil en EE.UU. permanece abierto y no desaparece con su expulsión.

Lo que no queda claro hasta ahora, sin embargo, es qué pasará con Quero Silva ahora que está en Venezuela.

FUENTE: BBC