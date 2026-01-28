Ecuador envía una nota de protesta a EE.UU. por un intento de ingreso de agentes del ICE en su consulado en Mineápolis

Las autoridades de Ecuador denunciaron este martes un intento de incursión por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en ingles) en su consulado en Mineápolis (Minesota).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó sobre lo ocurrido a través de un comunicado en el cual informó que había presentado una nota de protesta ante la embajada de EE.UU. en Quito "para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en Estados Unidos ".

El incidente se produjo hacia las 11 de la mañana de este 27 de enero.

Según se cuenta en el texto, funcionarios consulares ecuatorianos impidieron el ingreso de ICE en el consulado "garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular".

Un video difundido por la prensa ecuatoriana en redes sociales muestra lo que parece ser la captura del momento en el que un hombre avanza a pasos acelerados en el interior de un edificio hacia una puerta de vidrio ante la que parece estar un hombre uniformado.

El hombre del interior le dice a quien está fuera que no puede entrar en esas instalaciones que pertenecen a un gobierno extranjero, mientras el agente le advierte que no lo vaya a tocar.

Durante unos pocos segundos se oye cómo las voces de ambos hombres con sus correspondientes advertencias se superponen, mientras la puerta se mantiene abierta y se ve en la calle a otro hombre uniformado.

Una ciudad en tensión

En las últimas semanas, Mineápolis ha sido el foco del debate sobre la dura campaña de deportación puesta en marcha por el gobierno del presidente Donald Trump, cuya ejecución se ha traducido en grandes despliegues de agentes de ICE en algunas ciudades con miras a la detención de inmigrantes indocumentados.

El gobierno afirma que estos despliegues son necesarios pues supuestamente se trata de personas peligrosas.

Sus críticos, sin embargo, señalan que en muchos casos se trata de ciudadanos pacíficos que son detenidos en procedimientos en los que se hace un uso excesivo de la fuerza, por lo que en algunos lugares se han organizado protestas ciudadanas.

En ese contexto, las tensiones han crecido especialmente en Mineápolis donde en las últimas semanas dos ciudadanos estadounidenses que se oponían a los operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza han muerto a tiros a manos de agentes de esas agencias gubernamentales.

El más reciente de ellos fue Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que murió el sábado pasado tras recibir varios disparos de un agente migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó que Pretti fue abatido tras acercarse a agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros, sin especificar si la blandió.

Videos grabados por testigos y difundidos poco después muestran a Pretti con un teléfono en la mano mientras varios agentes tratan de reducirlo hasta que uno de ellos comienza a disparar contra él.

FUENTE: BBC