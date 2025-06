Donald Trump respondió sin filtro a las gravísimas acusaciones de Elon Musk: "Debió haberlo hecho hace meses"

Primero, Trump había defendido el proyecto de ley que quiere implementar su administración , explicando que de esa manera ahorraría millones de dólares en presupuesto, a lo que Musk comentó que desmantelaría el proyecto de la nave espacial Dragon. Luego, redoblaría la apuesta y acusó al máximo mandatario norteamericano de formar parte de la lista de Jeffrey Epstein y que por eso aún no se conocía la lista completa.

Ante la acusación de quien supo ser su amigo, e incluso donó más de 250 millones de dólares para su campaña presidencial, el máximo mandatario contestó: "No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debió haberlo hecho hace meses . Este es uno de los proyectos de ley más importantes jamás presentados en el Congreso. Implica un recorte récord de gastos, 1,6 billones de dólares, y la mayor reducción de impuestos jamás otorgada".

Luego continuó defendiendo su proyecto de ley, sin darle importancia a la fuerte acusación que lo implica dentro de la red de trata y de abuso de Epstein. En ese sentido, Trump agregó: "Si no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68%, y cosas mucho peores. Yo no he creado este desastre, solo estoy aquí para ARREGLARLO. Esto pone a nuestro país en el camino de la grandeza. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!".