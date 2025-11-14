Donald Trump prepara acción legal contra la BBC, a pesar del pedido de disculpas

El presidente de de Estados Unidos afirmó que presentará una demanda de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares contra la cadena británica.

Trump amenaza con demandar a la BBC por una edición “engañosa” de su discurso del 6 de enero

“Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares”, señaló el mandatario ante el grupo de periodistas que lo acompañó durante el abordaje del avión presidencial en Washington, antes de partir rumbo a Florida.

URGENTE: TRUMP: "DEMANDARÉ A LA BBC POR ENTRE 1.000 Y 5.000 MILLONES DE DÓLARES LA PRÓXIMA SEMANA". pic.twitter.com/yStpssmohd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2025 El republicano sostuvo que "tengo que hacerlo" y anticipó que la acción judicial podría formalizarse la próxima semana.

Donald Trump va por todo Según recordó EFE, la BBC reconoció en los últimos días que su programa Panorama incluyó una edición “engañosa” del discurso al unir fragmentos de distintos momentos, lo que podía alterar su interpretación durante la jornada del violento asalto al Capitolio.

El equipo legal de Trump argumenta que ese montaje dejó fuera la frase en la que el entonces presidente instaba a sus seguidores a marchar “pacífica y patrióticamente”, lo que, a su juicio, perjudicó su reputación al vincularlo con los hechos violentos.