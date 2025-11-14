Donald Trump prepara acción legal contra la BBC, a pesar del pedido de disculpas
El presidente de de Estados Unidos afirmó que presentará una demanda de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares contra la cadena británica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que analiza presentar una demanda multimillonaria contra la BBC, luego de que la cadena británica admitiera haber cometido un error al editar su discurso relacionado con los hechos del 6 de enero de 2021.
“Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares”, señaló el mandatario ante el grupo de periodistas que lo acompañó durante el abordaje del avión presidencial en Washington, antes de partir rumbo a Florida.
El republicano sostuvo que “tengo que hacerlo” y anticipó que la acción judicial podría formalizarse la próxima semana.
Donald Trump va por todo
Según recordó EFE, la BBC reconoció en los últimos días que su programa Panorama incluyó una edición “engañosa” del discurso al unir fragmentos de distintos momentos, lo que podía alterar su interpretación durante la jornada del violento asalto al Capitolio.
El equipo legal de Trump argumenta que ese montaje dejó fuera la frase en la que el entonces presidente instaba a sus seguidores a marchar “pacífica y patrióticamente”, lo que, a su juicio, perjudicó su reputación al vincularlo con los hechos violentos.
La cadena británica ofreció disculpas y calificó lo ocurrido como un “error de juicio”, aunque sostuvo que no existen fundamentos legales para una demanda por difamación en el contexto del 6 de enero.