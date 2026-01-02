Donald Trump habló de su salud en medio de las preocupantes versiones sobre su estado clínico

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , volvió a pronunciarse públicamente sobre su estado de salud y aseguró que atraviesa un momento “inmejorable” , en un contexto marcado por versiones periodísticas y especulaciones sobre su condición clínica y su desempeño cognitivo.

El mensaje llegó apenas un día después de una entrevista en la que buscó disipar esos cuestionamientos. El mandatario recurrió a su plataforma Truth Social para difundir su postura.

Allí afirmó que el cuerpo médico de la Casa Blanca le confirmó un cuadro de “salud perfecta” y un rendimiento completo en evaluaciones cognitivas, que —según señaló— aprobó con el ciento por ciento de las respuestas correctas por tercera vez consecutiva. Trump subrayó que pocos dirigentes aceptaron someterse a ese tipo de exámenes.

En su publicación, el presidente norteamericano planteó además que todos los aspirantes a cargos ejecutivos deberían realizar pruebas cognitivas exhaustivas y confiables.

Con tono enfático, sostuvo que Estados Unidos no puede ser conducido por personas incapaces, en una alusión indirecta a Joe Biden, quien se retiró de la carrera electoral de 2024 tras un debate que encendió alarmas sobre su lucidez. Las aclaraciones oficiales se producen mientras persisten rumores sobre su salud.

En una entrevista reciente, Trump atribuyó los moretones visibles en su mano derecha al consumo habitual de aspirina y rechazó haberse quedado dormido durante actos públicos televisados, explicando que solo cerraba los ojos como parte de un ejercicio de relajación.

Meses atrás, la vocera presidencial Karoline Leavitt ya había explicado que esas marcas correspondían a una irritación leve causada por apretones de manos frecuentes y al uso de medicación preventiva para el cuidado cardiovascular. En ese mismo informe, la Casa Blanca reconoció que el presidente padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores y considerada benigna.

Las dudas volvieron a cobrar fuerza tras artículos publicados por The New York Times y The Wall Street Journal, que señalaron una reducción en la agenda pública, los viajes internos y las horas de actividad del mandatario respecto de su primer mandato.

Trump respondió con dureza, calificó esas notas de difamatorias y aseguró que continuará demostrando su capacidad para ejercer el cargo.