Donald Trump habla ante el Congreso: a qué hora es el Estado de la Unión 2026 y cómo verlo en Argentina

Live Blog Post

Quiénes transmiten el discurso de Donald Trump y cómo verlo en español

Diversas cadenas nacionales confirmaron que emitirán en vivo el mensaje presidencial. Entre ellas se encuentran:

ABC

PBS

Fox News

NBC

CNN

Telemundo

En el caso de CNN y Telemundo, habrá cobertura con enfoque en español. Según se informó, en CNN se ofrecerá un comentario en español a cargo del senador por California, Alex Padilla. Por su parte, ABC News difundirá la respuesta oficial de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente cobró notoriedad tras emitir órdenes ejecutivas para impedir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).