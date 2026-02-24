Presenta:
Este martes, Donald Trump expone el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos.&nbsp;
En Vivo

Donald Trump habla ante el Congreso: a qué hora es el Estado de la Unión 2026 y cómo verlo en Argentina

Donald Trump dará el Estado de la Unión 2026 ante el Congreso: a qué hora es, quiénes lo transmiten y cómo verlo en vivo en español desde Argentina.

MDZ Mundo

Este martes 24 de febrero por la noche, el presidente Donald Trump ofrecerá el discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso de Estados Unidos. La intervención será seguida por millones de personas en todo el país y también contará con opciones de transmisión y análisis en español del mismo.

Como marca la tradición institucional en Estados Unidos, el jefe de Estado se presenta ante el Congreso para informar sobre la situación del país y detallar sus principales ejes de gestión. El discurso del Estado de la Unión no es solo una formalidad institucional. Se trata de uno de los momentos más relevantes del calendario político en Estados Unidos, ya que permite al presidente exponer el estado general del país y presentar prioridades legislativas ante el Congreso.

Live Blog Post

Quiénes transmiten el discurso de Donald Trump y cómo verlo en español

Diversas cadenas nacionales confirmaron que emitirán en vivo el mensaje presidencial. Entre ellas se encuentran:

  • ABC
  • PBS
  • Fox News
  • NBC
  • CNN
  • Telemundo

En el caso de CNN y Telemundo, habrá cobertura con enfoque en español. Según se informó, en CNN se ofrecerá un comentario en español a cargo del senador por California, Alex Padilla. Por su parte, ABC News difundirá la respuesta oficial de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente cobró notoriedad tras emitir órdenes ejecutivas para impedir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Live Blog Post

A qué hora comienza el discurso

El comienzo del discurso en Argentina podrá verse desde las 23 horas de este martes 24 de febrero. Mientras que en Estados Unidos, el inicio del mismo está previsto para los siguientes horarios en territorio estadounidense:

  • 18:00 horas – Pacífico
  • 19:00 horas – Montaña
  • 20:00 horas – Centro
  • 21:00 horas – Este

Millones de televidentes seguirán la transmisión en directo desde sus hogares, atentos a los anuncios y definiciones políticas que pueda realizar el mandatario.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos