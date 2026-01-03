Donald Trump difunde las imágenes de la "Operación Resolución Absoluta" mientras capturan a Nicolás Maduro en Venezuela

Este sábado la Casa Blanca reveló imágenes inéditas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observando en tiempo real el desarrollo de la llamada “Operación Resolución Absoluta”, un operativo militar ejecutado en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Las imágenes que difundió la Casa Blanca trump 3 X/@WhiteHouse trump 2 X/@WhiteHouse trump 1 X/@WhiteHouse trump 4 X/@WhiteHouse Las fotografías muestran a Donald Trump, desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), junto a altos funcionarios de su gabinete y asesores clave, mientras seguían las acciones que culminaron con la caída del régimen chavista tras meses de planificación.

El operativo, calificado por funcionarios como extremadamente complejo, incluyó el uso de aviónica avanzada, helicópteros y decenas de aeronaves desplegadas sobre la capital venezolana de Caracas en las primeras horas de este sábado, con el objetivo de neutralizar las defensas y capturar a los líderes del gobierno.