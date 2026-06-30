Donald Trump deberá pagar 5 millones de dólares por agresión sexual: qué dijo la Corte Suprema

El presidente Donald Trump deberá pagar al menos 5 millones de dólares, más intereses, a la escritora E. Jean Carroll luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara revisar el fallo que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación. Con esta decisión, el mandatario agotó las instancias de apelación y quedó firme la condena dictada por un jurado federal en 2023.

El caso se remonta al 9 de mayo de 2023, cuando un jurado de un tribunal civil federal de Manhattan concluyó que Trump era responsable de una agresión sexual ocurrida en 1996 en un probador de la tienda Bergdorf Goodman, en Nueva York, además de haber difamado a Carroll al desacreditar públicamente su denuncia.

E. Jean Carroll, hoy de 82 años, hizo pública su acusación en 2019 a través de un libro, donde relató que Trump la había violado más de dos décadas antes . El entonces expresidente negó los hechos y calificó a la escritora de "chiflada", además de afirmar que había inventado un "caso falso".

Los abogados de Trump intentaron revertir la condena argumentando que el juicio estuvo influido por decisiones "altamente inflamatorias", entre ellas la autorización para que declararan otras dos mujeres que también lo acusaron de abuso sexual. También sostuvieron que el juez vulneró normas federales sobre la admisión de pruebas.

Sin embargo, la Corte Suprema decidió no tomar el caso, una resolución habitual cuando considera que no existe una cuestión constitucional que justifique su intervención. Los jueces no ofrecieron explicaciones sobre la decisión, por lo que su no participación significa que Trump tendrá que pagar a Carroll la sentencia de 5 millones de dólares, más intereses , que el jurado le ordenó.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, celebró el fallo y afirmó que la decisión confirma "de una vez por todas" el veredicto unánime del jurado y pone fin a los intentos de Trump por evitar responder por sus actos.

Trump aún enfrenta otra millonaria condena

Aunque el fallo deja firme el pago de 5 millones de dólares, Trump todavía mantiene abierta otra apelación relacionada con una segunda condena en favor de Carroll, por 83,3 millones de dólares más intereses. Ese juicio concluyó que el mandatario volvió a difamar a la escritora tras conocerse el primer veredicto.

Tras la decisión de la Corte, Trump volvió a cuestionar el proceso judicial y aseguró que continuará "la lucha contra este caso de utilización de la Justicia como arma política". Además, sostuvo que la causa representa un ataque contra Estados Unidos y afirmó que un proceso similar "nunca debería permitirse" contra un presidente o candidato.

La resolución llegó en una jornada con fuerte impacto judicial para el mandatario. Ese mismo día, la Corte Suprema también resolvió que el presidente no puede destituir a funcionarios de la Reserva Federal y habilitó el conteo de votos por correo que lleguen hasta cinco días después de las elecciones, dos decisiones contrarias a la postura del Gobierno.

No obstante, el tribunal también le dio una victoria al ampliar las facultades presidenciales para remover a funcionarios de determinados organismos federales sin necesidad de justificar la decisión, modificando un criterio vigente desde hacía casi nueve décadas.