Donald Trump aseguró que tomarán Groenlandia "por las malas": la respuesta del Parlamento

De acuerdo a las declaraciones de Trump, Rusia o China ocuparían Groenlandia si Estados Unidos no lo hace primero.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratifico en una conferencia de prensa sus intenciones de tomar el control de Groenlandia y, de no poder hacerlo "por las buenas", lo harán "por las malas".

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos”, comenzó Trump en diálogo con los periodistas presentes. "A mi me gustaría hacer un trato, pero si no lo podemos hacer por las buenas, lo haremos por las malas", agregó.

Asimismo, el presidente de los Estados Unidos aseguró que es "fan de Dinamarca". "Han sido muy amables conmigo. Soy un gran admirador. Pero no son dueños de la tierra", dijo.

"Si le echan un vistazo a Groenlandia ahora, hay destructores rusos, destructores chinos, hay submarinos rusos en todo el lugar. No vamos a dejar que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que van a hacer si nosotros no lo hacemos. Así que vamos a hacer algo con respecto a Groenlandia por las buenas o por las malas", concluyó.

Trump Groenlandia La respuesta del Parlamento de Groenlandia: "no queremos ser estadounidenses" "No queremos ser americanos, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", reafirmaron en una declaración conjunta los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia, el Inatsisartut. Se trata de las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición.