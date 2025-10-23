Donald Trump anticipó "acciones terrestres" en Venezuela y apuntó contra China

El presidente Donald Trump declaró su interés de una invasión a Venezuela en medio de un aumento de tensión en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el tono contra Venezuela al afirmar que “habrá acción terrestre” en el país sudamericano. Durante un discurso en la Casa Blanca, acusó además a China de utilizar Caracas como punto de tránsito para contrabandear fentanilo hacia territorio estadounidense.

El mandatario americano rechazó los reportes que afirmaban el despliegue de bombarderos B-1 cerca de las costas venezolanas, aunque remarcó su descontento con el Gobierno de Caracas. “No estoy contento con lo que pasa allí. Pronto veremos acción terrestre”, declaró Donald Trump ante la prensa, sin detallar si se trataba de una operación militar o de otra índole.

Durante su intervención en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, Trump se presentó junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Todos participaron en un anuncio sobre las políticas de su Gobierno frente al narcotráfico y la trata de personas en Latinoamérica.

Acusaciones cruzadas de y operativo antidroga Trump afirmó que su administración desarrolló “una operación radical, sin precedentes e históricamente exitosa” para combatir el tráfico de drogas. Según detalló, en una sola semana el grupo de trabajo federal logró más de 3.000 arrestos de líderes de cárteles, operativos y pandilleros, lo que calificó como “el mayor número en la historia de Estados Unidos”.

El presidente también aprovechó el discurso para apuntar contra su antecesor, Joe Biden, a quien acusó de “haber entregado el país a los cárteles”. La afirmación se enmarca en su estrategia de reforzar la seguridad fronteriza y endurecer las sanciones a regímenes considerados aliados del narcotráfico, entre ellos el venezolano.