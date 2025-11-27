Disparan contra 2 miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington DC, cerca de la Casa Blanca, por un atacante que fue neutralizado.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que ambos habían resultado "gravemente heridos" y que habían sido ingresados en dos hospitales diferentes.

Trump también dijo que el "animal" que atacó a los guardias "pagará un precio muy alto",

En un primer momento, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo que los dos guardias originarios de ese estado habían fallecido, aunque en un mensaje posterior señaló que había recibido informaciones contradictorias sobre el estado de salud de las víctimas.

Las autoridades de emergencias de Washington D.C. confirmaron a la BBC que 3 personas -entre las que estaría el atacante- habían sido transportadas a hospitales.

El incidente ocurrió a unas cuadras de la Casa Blanca, en una zona muy transitada de la capital estadounidense.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington D.C. en agosto como parte de lo que el presidente Trump calificó como una campaña contra la delincuencia y la presencia masiva de personas sin hogar.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, dijo que su agencia "está colaborando y prestando asistencia en la investigación que se está llevando a cabo en Washington D.C.".

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, también comentó en redes sociales: "Agentes federales se encuentran en el lugar del horrible tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional".

FUENTE: BBC