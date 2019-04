Dirigentes internacionales expresaron su dolor por la Catedral de Notre Dame

Tras conocerse la noticia del grave incendio en la Catedral de Notre Dame, numerosos dirigentes internacionales expresaron su pesar por la destrucción del monumento, símbolo de la cultura europea.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo estar siguiendo "con preocupación" los hechos. "Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal", a través de Twitter.

También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha manifestado su pesar. "Notre Dame de París es Notre Dame de toda Europa. Todos estamos hoy con París", también en Twitter.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, lamentó una grave pérdida para el patrimonio cultural a nivel mundial y ha mostrado su apoyo al pueblo galo en lo que ha tildado como un "desastre nacional para Francia".

"Me siento profundamente triste por las noticias que me llegan sobre el incendio de Notre Dame. Esto no es solo un desastre nacional para Francia sino una gran pérdida para el patrimonio cultural mundial", ha subrayado. "Emmanuel Macron, estamos con los franceses", ha recalcado Tsipras.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó sus condolencias al pueblo francés. "Dios bendiga al pueblo de Francia", ha aseverado en su cuenta de Twitter.

Previamente, el magnate neoyorquino había instado a los bomberos a utilizar aviones cisterna para extinguir el incendio. "Es terrible ver el enorme incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Quizás con aviones cisterna podría ser sofocado. ¡Hay que actuar rápido!", apuntó. No obstante, el Cuerpo de Bomberos ya había descartado tales medidas dado que estas "supondrían la destrucción de todo el edificio".

Su vicepresidente, Mike Pence, ha destacado que se trata de "un símbolo de la fe para la gente de todo el mundo". "Rompe el corazón ver una casa de Dios en llamas. Rezamos por los bomberos que trabajan allí y por toda la gente de París", indicó.

El incendio en Notre Dame es observados por miles de personas.

Para el alcalde de Londres, Sadiq Khan, es "sobrecogedor ver la Catedral de Notre Dame en llamas". "Londres comparte hoy el dolor de París siempre en su amistad", ha añadido. De forma similar, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado su "tremenda tristeza" por la noticia. "Toda la solidaridad con el pueblo de París y el apoyo de la capital de España a Anne Hidalgo", manifestó.