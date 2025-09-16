Detuvieron a Simon Leviev, "El Estafador de Tinder"

El ciudadano israelí Simon Leviev , mejor conocido como “ El Estafador de Tinder ”, fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, Georgia. Según trascendió, sobre él pesaba una alerta roja de Interpol.

El lunes, las fuerzas de seguridad de Georgia capturaron a Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat . El ciudadano israelí está acusado de estafar a mujeres por más de 10 millones de dólares.

El Ministerio del Interior georgiano indicó que el arresto de Leviev se produjo en respuesta a la notificación roja para su captura emitida por Interpol. Por otro lado, el abogado del detenido, Sagiv Rotenberg, manifestó que desconocen los motivos de dicha medida.

Shimon Hayat nació en Tel Aviv en 1990 . En 2011, fue acusado por primera vez por robar y cobrar cheques de personas para las que había trabajado. Por unos años estuvo fuera del radar, hasta que en el 2015 fue detenido y sentenciado a tres años de cárcel.

Dos años más tarde volvió a Israel y cambió su nombre a Simon Leviev. En 2022, el documental que refleja su historia fue furor en Netflix. La película narra la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

El estafador seducía a las mujeres a través de Tinder y luego las estafaba. Según detallan en el documental Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte y Pernilla Sjoholm, Leviev les pedía grandes sumas de dinero para financiar sus lujos. Sin embargo, él negó las acusaciones y calificó la producción como “una película inventada”.