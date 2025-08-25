Descubrimiento en Alemania: una familia encuentra un tesoro de la Edad de Bronce
El descubrimiento en Alemania fue una daga de bronce de 4.000 años, hallada por un vecino y sus hijos en un bosque de Gudersleben.
Un descubrimiento realizado en un bosque de Gudersleben, en el corazón de Alemania, sorprendió a arqueólogos y vecinos. Allí, Maik Böhner, de 47 años, caminaba con sus hijos Benedikt, de 12, y Johann, de 10, cuando encontró una daga de bronce que data de la Edad de Bronce y cuya antigüedad se estima entre 3.500 y 4.000 años.
Sobre ese momento, el ingeniero recordó que "algo brillaba en verde desde la tierra del bosque" aquel 10 de agosto, lo que de inmediato llamó su atención. A partir de esa sospecha, buscó información en internet y comprobó que podía tratarse de un arma muy antigua, por lo que decidió notificar rápidamente al Departamento Estatal de Conservación de Monumentos y Arqueología de Turingia en Weimar.
La pieza, de unos 20 centímetros de largo y 120 gramos de peso, resultó ser un gripplattendolch, conocido también como daga de espiga plana.
Esa acción permitió que los especialistas confirmaran la importancia del descubrimiento. El arqueólogo Daniel Scherf, de 39 años, verificó la autenticidad de la pieza y destacó su valor: "Proviene de la Edad de Bronce media, entre 1800 y 1400 a. C. Un hallazgo así es raro incluso para los arqueólogos". Según indicó, la datación más precisa solo podrá establecerse después de la restauración y conservación del objeto, mediante la comparación con ejemplares similares.
El valor cultural del descubrimiento
El experto señaló además que la daga se encuentra en un estado de conservación excepcional y que probablemente se trate de un “fondo de pérdida”, es decir, un objeto extraviado hace miles de años. El terreno kárstico de la zona y las lluvias recientes habrían favorecido que el arma quedara expuesta nuevamente en la superficie.
Para Maik Böhner, el descubrimiento tiene un significado especial: "En dos años celebramos los 1100 años de Gudersleben. El hallazgo demuestra que aquí vivieron personas mucho antes". Los registros arqueológicos confirman que el norte de Turingia estuvo habitado desde alrededor del 6000 a. C., aunque descubrimientos comparables han sido escasos en la región.
El vecino recordó que durante décadas gran parte del área permaneció restringida por la cercanía con la antigua frontera interna alemana, lo que limitó las investigaciones. Ahora, el descubrimiento de la daga refuerza la importancia histórica y cultural de Gudersleben y se suma a los testimonios materiales de la vida en la Edad de Bronce.