Descubrimiento en Alemania: una familia encuentra un tesoro de la Edad de Bronce

Un descubrimiento realizado en un bosque de Gudersleben, en el corazón de Alemania, sorprendió a arqueólogos y vecinos. Allí, Maik Böhner, de 47 años, caminaba con sus hijos Benedikt, de 12, y Johann, de 10, cuando encontró una daga de bronce que data de la Edad de Bronce y cuya antigüedad se estima entre 3.500 y 4.000 años.

Sobre ese momento, el ingeniero recordó que "algo brillaba en verde desde la tierra del bosque" aquel 10 de agosto, lo que de inmediato llamó su atención. A partir de esa sospecha, buscó información en internet y comprobó que podía tratarse de un arma muy antigua, por lo que decidió notificar rápidamente al Departamento Estatal de Conservación de Monumentos y Arqueología de Turingia en Weimar.

La pieza, de unos 20 centímetros de largo y 120 gramos de peso, resultó ser un gripplattendolch, conocido también como daga de espiga plana.

Esa acción permitió que los especialistas confirmaran la importancia del descubrimiento. El arqueólogo Daniel Scherf, de 39 años, verificó la autenticidad de la pieza y destacó su valor: "Proviene de la Edad de Bronce media, entre 1800 y 1400 a. C. Un hallazgo así es raro incluso para los arqueólogos". Según indicó, la datación más precisa solo podrá establecerse después de la restauración y conservación del objeto, mediante la comparación con ejemplares similares.

image El descubrimiento lo hizo un padre con sus dos hijos. MDR / Hauke Arnold, Oficina Estatal de Preservación de Monumentos y Arqueología de Turingia El valor cultural del descubrimiento El experto señaló además que la daga se encuentra en un estado de conservación excepcional y que probablemente se trate de un “fondo de pérdida”, es decir, un objeto extraviado hace miles de años. El terreno kárstico de la zona y las lluvias recientes habrían favorecido que el arma quedara expuesta nuevamente en la superficie.