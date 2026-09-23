Delcy Rodríguez dice ante la ONU que habrá una transición hacia "una democracia plena" en Venezuela pero no da una fecha para las elecciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas una transición hacia "una democracia plena" en su país.

Rodríguez aseguró en su discurso en Nueva York que "en Venezuela habrá elecciones" aunque no dijo ni cuándo ni bajo qué circunstancias se celebrarán esos comicios.

"Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", señaló la mandataria interina.

No obstante, dijo que cuando se produzcan las elecciones, se garantizarán "condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas".

El mensaje de Rodríguez llegó el día después de su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha sido hasta ahora su principal apoyo frente a las voces dentro y fuera de su país que reclaman elecciones libres para elegir al sucesor de Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos desde el pasado enero.

Rodríguez sugirió que el camino a la democracia en Venezuela aún podría llevar algún tiempo.

"Las transiciones democráticas más sólidas no nacieron de la ruptura", dijo, y abogó por una "reforma jurídica ordenada" y liderada por las instituciones para que Venezuela inicie "un nuevo tiempo político basado en el diálogo".

También elogió el polémico acuerdo con EE.UU. para entregar a este país parte de las reservas de petróleo de Venezuela, que describió como "uno de los más grandes jamás suscritos" y del que dijo que "contribuirá a la seguridad energética del hemisferio".

La mandataria aprovechó su discurso, en el que no nombró a Nicolás Maduro, para darle las gracias a Trump.

"Quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación", dijo.

FUENTE: BBC