Declaran estado de sitio en Guatemala después de motines en tres cárceles y el asesinato de 8 policías

El sábado, reos se tomaron el control de las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, tomando como rehenes a varios guardias y haciendo exigencias al gobierno.

El domingo, Arévalo anunció en cadena nacional que el gobierno había recuperado el control de los tres centros penitenciarios, y que en los operativos "no ha habido ni una baja que lamentar".

Sin embargo, medios locales reportaron que durante el operativo para la recuperación de la cárcel Renovación 1, se reportó la muerte de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, a quien las autoridades señalaron como coordinador de los motines.

Luego de que las autoridades hubieran recuperado el control de las prisiones, grupos de pandillas atacaron a agentes de la Policía de Guatemala en diferentes puntos del país y se reportó un total de 8 agentes muertos.

Arévalo dijo que el atentado tenía como objetivo "aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población" para frenar "la lucha contra las pandillas".

"Por eso he decidido decretar estado de sitio nacional por 30 días a partir de hoy", dijo Arévalo, "este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado (...) para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas".

