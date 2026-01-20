Presenta:

Declaran estado de sitio en Guatemala después de motines en tres cárceles y el asesinato de 8 policías

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio por 30 días después de un fin de semana violento.

BBC Mundo

Se reportó la muerte de 8 policías en el territorio nacional
BBC

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio por 30 días después de un fin de semana violento en el que presos se tomaron el control de tres prisiones del país, y luego, pandilleros mataron a 8 policías en respuesta a los operativos para de las autoridades para restablecer el control en los centros de detención.

El sábado, reos se tomaron el control de las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, tomando como rehenes a varios guardias y haciendo exigencias al gobierno.

El domingo, Arévalo anunció en cadena nacional que el gobierno había recuperado el control de los tres centros penitenciarios, y que en los operativos "no ha habido ni una baja que lamentar".

Sin embargo, medios locales reportaron que durante el operativo para la recuperación de la cárcel Renovación 1, se reportó la muerte de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, a quien las autoridades señalaron como coordinador de los motines.

Fiscales del Ministerio Público recogen pruebas en el lugar del crimen donde un agente de policía fue asesinado por presuntos miembros de una pandilla en el barrio Castanas de Villa Nueva, Guatemala, el 18 de enero de 2025.
Se reportó la muerte de 8 policías en el territorio nacional

Luego de que las autoridades hubieran recuperado el control de las prisiones, grupos de pandillas atacaron a agentes de la Policía de Guatemala en diferentes puntos del país y se reportó un total de 8 agentes muertos.

Arévalo dijo que el atentado tenía como objetivo "aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población" para frenar "la lucha contra las pandillas".

"Por eso he decidido decretar estado de sitio nacional por 30 días a partir de hoy", dijo Arévalo, "este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado (...) para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas".

BBC

