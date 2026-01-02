De qué habría muerto la hija de Tommy Lee Jones: los fuertes detalles

Así se desprende del llamado al 911 que trascendió en las últimas horas. La hija de Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel en California.

De acuerdo a la información publicada por el portal TMZ, el empleado del hotel que habló con la línea policial se refirió a una sobredosis de droga como posible causa de la muerte de la mujer.

Los fuertes detalles de la muerte de Victoria, la hija de Tommy Lee Jones Victoria fue hallada sin vida dentro del elegante Fairmont San Francisco la madrugada del jueves a las 2:52. Al llegar, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta en el lugar.