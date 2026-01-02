De qué habría muerto la hija de Tommy Lee Jones: los fuertes detalles
Así se desprende del llamado al 911 que trascendió en las últimas horas. La hija de Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel en California.
Sigue la conmoción en Hollywoodpor la muerte repentina de la hija del actor Tommy Lee Jones. Victoria, de 34 años, fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel de California. Y en las últimas horas trascendió el llamado que hicieron desde el hotel al 911.
De acuerdo a la información publicada por el portal TMZ, el empleado del hotel que habló con la línea policial se refirió a una sobredosis de droga como posible causa de la muerte de la mujer.
Los fuertes detalles de la muerte de Victoria, la hija de Tommy Lee Jones
Victoria fue hallada sin vida dentro del elegante Fairmont San Francisco la madrugada del jueves a las 2:52. Al llegar, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta en el lugar.
Según el audio difundido por el portal estadounidense, el aviso por el episodio quedó registrado como “código 3 por sobredosis, cambio de color”. A su vez, un vocero del Departamento de Policía de San Francisco indicó a ese medio que, cerca de las 3:14 de la madrugada, efectivos policiales se dirigieron al hotel tras recibir un reporte sobre una persona fallecida.