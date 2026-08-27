De Jolene a I Will Always Love You: cómo contó Dolly Parton la historia de su vida a través de 6 canciones icónicas

Criada en Tennessee, saltó a la fama a finales de la década de 1960 con éxitos que fusionaban la música country y el pop.

Sus canciones abordaban temas profundamente personales relacionados con crecer en la pobreza, el amor y la pérdida, así como el empoderamiento femenino y la espiritualidad.

Tras el fallecimiento de Parton, repasamos su vida a través de seis canciones emblemáticas.

Comencemos con la favorita de Parton, su canción acústica de country-folk de 1971, Coat of Many Colors.

La pieza autobiográfica, extraída del álbum homónimo, narra la conmovedora historia de cómo creció en la pobreza —siendo una de doce hermanos— pero rica en amor.

En su libro Songteller: My Life in Lyrics ("Cantautora: Mi vida en letras"), Parton lo describió como una "pequeña historia" que abarca "un mundo de cosas", con enseñanzas sobre el acoso escolar, la aceptación, el amor y la buena crianza de los hijos.

La letra dice: "Ahora sé que no teníamos dinero, pero yo era tan rica como podía ser / Con mi abrigo de muchos colores que mi mamá me hizo".

La canción ha sido versionada por artistas como Shania Twain y Eva Cassidy, y la revista Rolling Stone la situó en segundo lugar en su lista de las 50 mejores canciones de Parton.

"Si hubiera sido la única canción que hubiera escrito, la expresión de un orgullo abrumador y una angustia aplastante... habría asegurado su legado imborrable", escribió la revista estadounidense en 2023.

Coat of Many Colors ("Abrigo de muchos colores") es también el título del libro infantil de la propia Parton, y de una película para televisión de 2015 basada en su vida, protagonizada por Alyvia Alyn Lind en el papel de la joven y precoz cantante que sueña con la fama.

Su madre, Avie Lee Parton, incluso le hizo a su hija un nuevo abrigo de retazos para exhibirlo en el museo dentro del parque temático Dollywood en su estado natal de Tennessee.

Michael Ochs Archives/Getty Images Dolly Parton en 1974

2. Jolene

Parton compuso muchas canciones sobre diferentes aspectos de su relación con su devoto esposo Carl Dean, quien dirigía un negocio de pavimentación en Nashville.

Esto incluía el temor a perderlo, concretamente a manos de una empleada de banco pelirroja que había coqueteado con él al principio de su matrimonio.

Todos la conocemos ya, por supuesto, como la infame "Jolene".

Con su rápido riff menor de estilo "fingerstyle", la canción fue nominada a un Grammy en 1974 y le dio a Parton su segundo sencillo número uno en la lista Billboard Hot Country Singles y su primera incursión en la lista principal Hot 100, ubicándose en el puesto 60.

También mostró a Parton en su momento más vulnerable, lo que hizo que fuera aún más fácil identificarse con ella.

En lugar de derramar lágrimas o jurar venganza, escuchamos a la protagonista de la canción suplicando a la amante que tiene el poder sobre el marido que renuncie a él.

"Ella se enamoró perdidamente de mi marido", declaró Parton a los medios estadounidenses en 2008.

"Y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba mucha atención. Era como una broma recurrente entre nosotros: yo le decía: '¡Caramba, pasas muchísimo tiempo en el banco! No me creo que tengamos tanto dinero'", relató.

Parton conoció a Dean a la salida de una lavandería el primer día que llegó a Nashville con 18 años y aspiraba a ser cantante. Estuvieron casados durante 60 años, hasta la muerte de él en 2025.

Melissa Sue Gerrits/Getty Images Fanáticos de Parton le han rendido homenaje en la estatua que hay en su Tennessee, así como en su parque temático, Dollywood.

Según Parton, su esposo, un hombre conocido por su discreción, se sintió "un poco avergonzado" cuando ella le escribió Jolene.

"En realidad, no fue tan grave (como parece). Simplemente estaba celosa porque ella era una mujer hermosa y él solo estaba coqueteando", confesó en 2023 en una entrevista en el programa The One Show de la BBC.

"Eso me dio una gran idea para una canción. Siempre hay una Jolene en la vida de alguien", remató.

Bromeó diciendo que, años después, cuando vio a su marido, ya mucho mayor, durmiendo la siesta en su sillón en casa, pensó: "Jolene puede quedárselo ahora... ¿dónde está Jolene cuando se la necesita?".

Jolene es su canción más popular, con más de 913 millones de reproducciones en Spotify.

Críticos como Rolling Stone y del diario londinense The Guardian coinciden en que es su mejor trabajo.

Beyoncé le dio un toque moderno a la canción para su álbum Cowboy Carter de 2024, cambiando la letra de: "Te lo ruego, por favor, no te lleves a mi hombre" a "Te lo advierto, no vengas por mi hombre".

Michael Ochs Archives/Getty Images La relación profesional entre Dolly Parton y Porter Wagoner fue sólida pero complicada, lo que la llevó a escribir una canción de despedida que también funciona como una balada de ruptura.

3. I Will Always Love You

A pesar de su título de sonoridad romántica, esta canción de 1974 es en realidad el sonido de Parton pidiéndole tiernamente a su mentor musical, Porter Wagoner, que la deje ir y dedicarse a su carrera en solitario.

Parton tenía 21 años cuando se unió al programa de variedades de Wagoner. Lanzaron una serie de duetos y salieron de gira juntos, lo que llevó a los fans a pensar que eran pareja.

Pero su relación era complicada, y Parton escribió más tarde en otro libro, Star of the Show: My Life on Stage ("Estrella del espectáculo: Mi vida en el escenario"), que sentía que Wagoner veía su ascenso como una "amenaza".

"Yo estaba empezando mi carrera como artista, y él ya era un artista consagrado. Era su espectáculo, pero yo intentaba crecer en la industria y desarrollarme como artista", recordó.

En la canción la escuchamos cantar: "Recuerdos agridulces / Eso es todo lo que me llevo conmigo".

El blog musical de Rough Trade la describió una vez como "conmovedora en su sentimiento, pero devastadora en su ejecución".

Elvis Presley tenía previsto grabar una versión de la canción en 1974, pero Parton tomó la difícil decisión de retirarse del acuerdo cuando su representante exigió la mitad de los derechos de composición.

"Le dije: 'No puedo hacer eso'", le contó a Howard Stern en 2023.

"Por supuesto que lloré toda la noche por eso", reveló.

Parton volvió a grabar "I Will Always Love You" en 1982 para su papel protagonista en la película de comedia musical The Best Little Whorehouse in Texas ("La mejor casita de placer", en América Latina y "La casa más divertida de Texas", en España).

Sin embargo, posiblemente la versión más icónica sea la de la también fallecida Whitney Houston, a quien se la puede escuchar interpretándola con gran potencia en otra película, The Bodyguard ("El guardaespaldas", de 1992). Su versión sigue siendo el sencillo más vendido en Estados Unidos por una artista femenina.

Parton contó que escuchó la versión de balada poderosa por primera vez en la radio y se sintió tan abrumada que tuvo que detenerse para evitar estrellar su Cadillac.

Whitney Houston tomó su "pequeña canción country" y la convirtió en "mucho más", dijo.

4. Light of a Clear Blue Morning

Con la libertad profesional recién descubierta de Parton obtuvo una renovada sensación de esperanza, optimismo y espiritualidad, como se puede apreciar en su tema de 1977, Light of a Clear Blue Morning.

Recordó haber salido de la oficina de Wagoner tras su separación musical y haber conducido a casa bajo una tormenta, hasta que las nubes se abrieron, dando paso a la luz del sol y a una idea para una nueva canción.

Parton, cuyas primeras actuaciones fueron en la iglesia cuando era niña, se refería a ella como su "canción de liberación", que la ayudó en su camino hacia el estrellato.

La letra fue reelaborada para la banda sonora de su película de comedia romántica de 1992, Straight Talk ("Famosa por error", en América Latina y "Directamente...Shirlee", en España).

Y a principios de 2026 lanzó una nueva versión benéfica de la canción, en apoyo a la investigación del cáncer infantil, en la que participaron su ahijada Miley Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah y Reba.

Tom Wargacki/WireImage Dolly Parton se unió a Jane Fonda y Lily Tomlin en el estreno de la película "9 to 5" en 1980.

5. 9 to 5

Este himno desafiante al empoderamiento femenino, lanzado en 1980, fue el más transformador de su carrera.

Parton, que ya estaba consolidada como cantante, fue sorprendida por 9 to 5 al dar el salto a la cultura popular general.

Ella compuso este tema de soul sureño con toques country como banda sonora de la película de comedia del mismo nombre, con la que hizo su debut cinematográfico junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

La cienta cuenta la historia de tres mujeres trabajadoras que viven sus fantasías de vengarse y derrocar al intolerante jefe de su empresa (interpretado por Dabney Coleman).

El distintivo ritmo de golpeteo al comienzo de la canción no es otro que el de sus uñas acrílicas: "Siempre juego con las uñas y se me ocurrían pequeñas cosas que veía en el set, como 'Me caigo de la cama y me tambaleo hasta la cocina'... Y pensé: 'Vaya, eso suena como una máquina de escribir'", explicó en una ocasión.

Parton ganó dos premios Grammy por la canción que encabezó las listas de éxitos, que también fue nominada a un Oscar, y que posteriormente dio lugar a un musical de Broadway y a un documental.

Beth Gwinn/Redferns/ Getty Parton dijo que su colaboración con Kenny Rogers fue una de las cosas de las que más orgullosa se había sentido en su vida.

6. Islands in the Stream

Un clásico moderno del karaoke, Parton grabó este éxito con su colega estrella de la música country estadounidense Kenny Rogers como el primer sencillo de su álbum de 1983, Eyes That See in the Dark.

La emotiva canción de amor vendió millones de copias y encabezó las listas de éxitos tanto de música country como de pop simultáneamente.

En realidad, la canción fue escrita por los Bee Gees, concebida como un dúo al estilo Motown. Posteriormente, los hermanos Gibb grabaron su propia versión y la interpretaron en directo.

Sin embargo, la interpretación de Parton y Rogers sigue siendo uno de los duetos country-pop más populares de todos los tiempos y un clásico del género.

Su colaboración fue "otra cosa de la que me siento tan orgullosa como de cualquier otra cosa que haya hecho en mi carrera musical", declaró a Smooth Radio 40 años después, en 2023.

"Uno quiere hacerlo bien y mantenerse al nivel de figuras como Barry (Gibb) y Kenny (Rogers), pero yo simplemente pienso que siempre seré yo misma y haré lo que me gusta, y parece que eso funciona", dijo.

Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images Parton no solo destacó como cantante, sino tambíén como actriz y compartió cartel con actrices como Julia Roberts, Shirley Maclaine, Sally Fields y Olympia Dukakis en la cinta "Magnolias de acero" de 1989.

Otras canciones de la artista que vale la pena mencionar son:

Down from Dover, la desgarradora historia de 1970 sobre una madre abandonada que da a luz a un niño muerto, fue controvertida y Wagoner advirtió a Parton que no la estrenara.

The Bargain Store: un relato lírico y conmovedor de una mujer, experimentada en el amor y la pérdida, que se compara con una tienda de segunda mano, de 1975.

Here You Come Again, escrita por Barry Mann y Cynthia Weil y lanzada por Parton en 1977, marcó su hábil transición al pop/soft rock con gran éxito en su primer gran éxito crossover.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC