Daniel Curtis Lee contó que Tylor Chase destrozó la habitación que le pagó

Daniel Curtis Lee , conocido por su papel en la serie de Nickelodeon “Ned’s Declassified School Survival Guide” (Manual de supervivencia escolar de Ned), compartió en redes sociales un testimonio sobre su frustrado intento de ayudar a su excompañero de elenco, Tylor Chase , quien actualmente vive en situación de calle .

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor relató que, con motivo de la temporada navideña y ante la llegada de una fuerte tormenta al sur de California, decidió alquilarle una habitación de hotel a Chase para que pudiera pasar la noche bajo techo. Sin embargo, horas después, recibió un llamado informando que el lugar había quedado en condiciones alarmantes.

El hecho sucedió el mismo 25 de diciembre. El propio Daniel Curtis Lee explicó que condujo aproximadamente 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside con el objetivo de conseguir alojamiento para Chase . Según contó, pasó parte del día con él, compartieron una pizza y conversaron antes de que su excompañero se registrara en un motel de la zona.

El actor explicó que eligió ese establecimiento porque era el único disponible en el área. También señaló que su decisión de ayudar a Chase respondía a un deseo genuino de ofrecerle protección básica durante las fiestas. En el video, se ve a Lee expresándole palabras de aliento: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”.

No obstante, el desenlace fue distinto al esperado. De acuerdo con el relato de Lee, pocas horas después de que Chase ingresara a la habitación, la administración del motel se comunicó con él para notificarle que el cuarto había sufrido daños. La puerta estaba abierta, el refrigerador había sido volteado y el microondas estaba dentro de la bañera. Ante este escenario, el motel intervino y se dio por terminada la estadía.

Lee también mencionó que la familia de Chase ya le había advertido que situaciones anteriores de alojamiento en hoteles habían concluido con resultados similares. A pesar de esto, decidió brindarle otra oportunidad con la esperanza de que esta vez fuera diferente. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, escribió en su publicación.

Más allá del episodio puntual, el actor utilizó el caso para referirse al estado del sistema de asistencia social en California. Según afirmó, las estructuras de apoyo existentes están sobrecargadas o mal gestionadas, lo que dificulta considerablemente el acceso a recursos y tratamientos para personas en situación de calle, con adicciones o problemas de salud mental.

Tylor Chase situación de calle septiembre 2025 TikTok

En su mensaje, subrayó que, aunque en el papel existen opciones para quienes atraviesan este tipo de crisis, en la práctica el proceso está lleno de trabas burocráticas, rechazos y falta de seguimiento. Señaló que este tipo de obstáculos complica cualquier intento de brindar asistencia efectiva, incluso cuando existe voluntad por parte de familiares, amigos o conocidos.

Otro actor de Nickelodeon expresó su preocupación por la situación

El caso también generó reacciones entre otros miembros del elenco de “Ned’s Declassified”. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie, expresó su preocupación en declaraciones al medio TMZ. Dijo sentirse triste por la situación de Chase y destacó las dificultades que enfrentan las personas con problemas severos de adicción y salud mental.

Werkheiser remarcó que ayudar a alguien en esas condiciones es un proceso complejo y lento, especialmente cuando la persona no busca activamente ayuda. “Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, afirmó.