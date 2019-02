Cuatro generaciones para el mayor Calentamiento Global en 56 millones de años

Las emisiones totales de dióxido de carbono humano podrían coincidir con las del último gran evento de calentamiento de efecto invernadero de la Tierra en menos de cinco generaciones.

Un nuevo estudio encuentra que los humanos están bombeando dióxido de carbono a la atmósfera a una tasa de nueve a 10 veces más alta que la emisión de gases de efecto invernadero durante el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM), un evento de calentamiento global que ocurrió aproximadamente hace 56 millones de años.

Los resultados sugieren que si las emisiones de carbono continúan aumentando, la cantidad total de dióxido de carbono inyectado en la atmósfera desde que los humanos comenzaron a quemar combustibles fósiles podría ser igual a la cantidad liberada durante el PETM tan pronto como 2159.

"Usted y yo no estaremos aquí en 2159, pero solo faltan unas cuatro generaciones", dijo Philip Gingerich, investigador del paleoclima de la Universidad de Michigan y autor del nuevo estudio en la revista Paleoceanography and Paleoclimatology. "Cuando empiezas a pensar en tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, estás por ahí".

Los científicos a menudo usan el PETM como punto de referencia para comparar el cambio climático moderno. Pero el nuevo estudio muestra que estamos en camino de alcanzar este punto de referencia mucho antes de lo que se pensaba, ya que el ritmo del calentamiento actual supera con creces cualquier evento climático que haya ocurrido desde la extinción de los dinosaurios.

"Teniendo en cuenta el supuesto de que el negocio es habitual en el futuro, las tasas de emisión de carbono que se están produciendo hoy en día no tienen precedentes, incluso en el contexto de un evento como el PETM", dijo Gabriel Bowen, geofísico de la Universidad de Utah que No estaba conectado con el nuevo estudio. "No tenemos mucho de los ejemplos geológicos a los que recurrir para comprender cómo responde el mundo a ese tipo de perturbación".

Las consecuencias ambientales exactas de los niveles de carbono tipo PETM no están claras, pero el aumento de las temperaturas probablemente llevará a muchas especies a la extinción, y las afortunadas podrán adaptarse o migrar, según Larisa DeSantis, una paleontóloga de la Universidad de Vanderbilt no involucrada en el nuevo estudio. Además, llevará miles de años para que el sistema climático se enfríe, dijo.

PARA MUCHOS MILES DE AÑOS

"No son solo unos 100 años a partir de ahora; va a llevar mucho tiempo que el dióxido de carbono vuelva a la corteza terrestre", dijo DeSantis. "No es un evento a corto plazo. Realmente nos estamos comprometiendo con muchos miles de años de un mundo más cálido si no tomamos medidas rápidamente".

El PETM fue un evento de calentamiento global que ocurrió hace aproximadamente 56 millones de años. Los científicos no están seguros de qué lo causó, pero durante el evento se liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, lo que aumentó rápidamente las temperaturas globales entre 5 y 8 grados Celsius. Las temperaturas globales promedio durante el PETM alcanzaron un máximo de aproximadamente 23 grados Celsius, aproximadamente 7 grados Celsius más alto que el promedio actual.