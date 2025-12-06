"Cuando celebramos nuestro décimo aniversario de boda, le pregunté a mi marido si quería que abriéramos nuestra relación a terceras personas"

El día que cumplieron diez años de matrimonio, Ilana Eleá -escritora, doctora en Educación y sexóloga- le hizo una propuesta a su marido: salir de la monogamia y abrir la relación .

Ella había estado estudiando el tema durante un tiempo, cuando empezó a escribir "Emma y el sexo", el primer libro de una serie erótica que incluye también a "Emma y el Poliamor". Eleá utilizó "la carta de Emma" para poner en práctica lo que había estado investigando.

El marido aceptó la propuesta y lo celebraron brindando con champagne.

Graduada como terapeuta sexual por el Contemporary Institute of Clinical Sexology, la sexóloga brasileña, radicada en Suecia desde 2011, asegura que su formato de relación hoy es posible porque ella cambió.

Para Eleá, su vida matrimonial es mucho mejor hoy que antes, y define su situación actual como una "relación mixta" que ya lleva cinco años.

Pero no lo romantiza.

"Un tercio de las relaciones que se abren después terminan. Por otro lado, ese es también el promedio de las relaciones monógamas que terminan. Es decir, en el fondo, da igual. Así que es mejor que elijas con qué formato te identificas más", agrega.

Para aquellos que eligen una relación no monógama, Ilana repasa cuáles son las fases más comunes por las que pasan las parejas y cuáles son aquellos pasos que hay que dar para aquellos que deseen iniciar este cambio.

Getty Images "Abrir la relación para arreglar algo que no está bien no funciona", dice.

El término que utilizas para hablar de relaciones abiertas es el de "no monogamia consensuada". ¿Qué quiere decir?

Trabajo con el concepto de no-monogamias, en plural, que en inglés es consensual no monogamys, es decir, no-monogamias consensuadas.

Este concepto implica todo tipo de relación que sea consensuada entre los involucrados y que flexibilice, de alguna manera y en cualquier grado, la idea presupuesta de exclusividad, ya sea afectiva, erótica, romántica, sexual.

Todas estas prácticas encajarán dentro de las no monogamias consensuadas.

¿Y cuáles son estas prácticas?

Cabe prácticamente todo, si se hace con el consentimiento de todas las partes involucradas. Y no tiene un juicio de valor o un juicio moral.

Por ejemplo, ¿quien practica swing (intercambio de parejas) sería menos evolucionado o menos ético que quien tiene una relación abierta? ¿O quien vive el poliamor sería más alto que quien vive otras formas de relacionarse? Para el campo de la Psicología, de la Sexología, eso no existe.

Y es este concepto de no monogamias en plural el que se utiliza en los manuales de formación de psicólogos y sexólogos a nivel internacional.

¿Cuáles son los primeros pasos que suelen dar las parejas para abrir una relación?

El modelo más común es el llamado don't ask, don't tell (no preguntes, no cuentes). Sería algo así como "creo que estoy entendiendo que la exclusividad tal vez no sea tan posible y deseada entre nosotros. Pero no quiero saberlo. No me lo digas, y yo tampoco te lo voy a preguntar".

Por lo general, cuando empiezas por esta línea, muy rápidamente te das cuenta de que es muy complejo, porque falta la comunicación sincera, la honestidad.

La persona dice "me quedaré hasta tarde en el trabajo", y tú piensas "¿estás realmente en el trabajo? ¿Ha encontrado a alguien más?".

Entonces, lo que era para acercarse, termina distanciando.

Pero incluso antes de hablar con tu pareja, es bueno pensar cómo es tu relación, en qué se basa, qué le falta, cuáles son tu curiosidad, tu deseo, tu límite.

Esto lo llamamos inventario emocional. Es cuando estás ahí, solo, pensando si tienes alguna fantasía que te gustaría haber realizado, que no has cumplido, y que tal vez no encajo en tu formato de relación.

¿Tienes algo, una curiosidad increíble por algo? ¿Un deseo? Anota. No es fácil, porque a veces nos censuramos, pero intenta acercarte lo más posible a la honestidad. Nadie lo está viendo todavía. Solo eres tú contigo. Piensa en lo que es el hábito.

Pregunta: ¿tengo elección? Y si tuviera elección, ¿cómo sería?

Getty Images Antes de abrir cualquier relación, la especialista recomienda abrir el diálogo.

Paso número dos: diálogo.

Antes de abrir cualquier relación para cualquier formato, tienes que abrir el diálogo. Es un momento duro, que no es fácil, especialmente para aquellos que crecieron socializados dentro de esta idea de que el amor romántico, la monogamia, sería la forma más noble de amarse y que simboliza el respeto y la lealtad entre las personas que se aman.

Y en el diálogo se hacen los acuerdos. ¿Hasta dónde? ¿Cómo vas a abrir? ¿Con quién?

Y (es importante) no ridiculizar, no minimizar estos límites, empatizar con el límite del otro. Entender que todo esto es una deconstrucción muy grande dentro de lo que entendemos como lo que se espera de nosotros.

Entonces, todos los pasos son bienvenidos. Y este ritmo psíquico de cada uno en la relación tiene que ser entendido. Porque si piensas, "ah, voy a imponer mi voluntad", eso no es un consenso.

¿Realmente los dos quieren? ¿Están listos? ¿Están definidos sus límites y también están definidos sus desbordamientos?

Y luego el tercer paso, que también es una parte fundamental de este trípode, es la red de apoyo. Ve a leer sobre el tema, escucha podcasts. Busca grupos según tu interés. ¿Te interesa el swing? ¿Quiénes son las personas que también se organizan sobre esto, como red?

Este contacto comunitario es importante, porque no es fácil. Se puede sufrir mucho estigma.

Busca un acompañamiento, una guía terapéutica, preferiblemente con profesionales que tengan una visión pluralista, que entiendan que esta es una forma, o son formas dignas de vivir el amor.

Getty Images

¿Es común que las parejas que han estado juntas durante mucho tiempo decidan abrir la relación como una especie de último intento antes de la separación? ¿Por qué sucede esto?

Abrir para arreglar algo que no está bien, olvídalo. Va a ser malo, como dicen. No va a funcionar. No es terapia. No es la última carta de la baraja.

La apertura suele ocurrir de forma consciente e integrada cuando la relación es buena, pero se quiere mejorar juntos. Ya tienes ahí tu red, tu capacidad de comunicar lo que quieres, de escuchar al otro, y quieres intentarlo juntos.

Un tercio de las relaciones que se abren después terminan. Por otro lado, este es también el promedio de las relaciones monógamas que terminan. Es decir, en el fondo, da igual. Entonces es mejor que elijas con qué formato te identificas más.

¿Qué es el "poliamor con o sin jerarquía"?

Dentro de este vasto campo de prácticas relacionales de las no-monogamias, está el swing, la relación abierta, el poliamor.

El poliamor se divide. Es muy vasto. Son personas que están interesadas en no solo tener flexibilidad entre el erotismo y el amor, sino también en nutrir vínculos -con una o más personas- amorosos, duraderos, familiares. Tiene una variedad...

Tienes un poliamor jerárquico en el que generalmente se define quién puede estar dentro. Incluso hay gente que dice que parece una monogamia dentro de la no monogamia. Ahí tienes la jerarquía de la pareja.

Esto también se aplica a la relación abierta. Tienes la pareja, y generalmente te flexibilizas para encuentros fortuitos, eróticos, sexuales, recreativos. Pero la jerarquía significa que la relación de la pareja es lo primero.

En el poliamor no jerárquico, por ejemplo, la persona que vive contigo no necesita ser elegida (como prioridad) solo por conveniencia.

Y hay varias configuraciones más como la anarquía relacional.

Getty Images El poliamor jerárquico define quién puede estar dentro de ese vínculo y que lugar ocupa.

¿Qué sería la anarquía relacional?

Es una idea aún más radical: la amistad no sería diferente de una relación amorosa.

La anarquía relacional está en contra de este tipo de marcas de identidad y etiquetas en las relaciones.

De manera empírica, sabemos que del 5% al 7% de la población adulta en Europa, Estados Unidos y Canadá ya vive en alguna de estas formas relacionales dentro de las no monogamias.

La mayoría vive una relación abierta, luego tienes el swing, luego el poliamor en sus vertientes. La anarquía relacional aparece menos.

¿Cuál es la diferencia de la relación abierta y el poliamor?

Es muy grande. La relación abierta casi siempre se abre a una posibilidad de vínculo, que suele estar vinculada al no romance. Por ejemplo, puedes ir y tener tu libertad sexual, pero no te enamorarás.

¿Es sexo casual?

Eso. Incluso puedes negociar, no sé si siempre funcionará, pero la intención es mantenernos como pareja. La entidad pareja está ahí. Entonces alguien se va y regresa a este lugar, para la comodidad de su relación principal.

El poliamor, por otro lado, supone que es un camino que incluye el amor, incluye la pasión, abraza la energía de la nueva relación, lo que llaman New Relationship Energy, que sabemos lo que es, porque ya hemos estado enamorados varias veces en la vida.

El poliamor abraza esta energía, entiende que lo más probable es que esto pueda suceder.

Archivo Personal lana Eleá recibió duras críticas, pero también muchos mensajes de agradecimiento por contar su historia.

Y cuando la pareja tiene una energía diferente en este aspecto, entonces uno prefiere el sexo casual, pero al otro le gusta involucrarse. ¿Es posible hacer un trato?

Es un trato maravilloso. Es el acuerdo que vivo, que llamo acuerdo mixto, sensual, amoroso, empático.

Tengo un pie en el poliamor. No en un poliamor tan completo, robusto, sino con la idea de que es posible, sí, amar, involucrarse y tener relaciones románticas con más de una persona. Y, al mismo tiempo, mi querido esposo ya tiene un mayor interés por las relaciones casuales, por los encuentros más recreativos.

Esto también se habla. Se vuelve al inventario: ¿qué quiere cada uno?

¿Qué te hace querer volver a casa aunque estés enamorado de otra persona?

Desde el momento en que has leído sobre el tema, has escuchado varios podcasts sobre el tema, ya entiendes lo que es esta energía que puede suceder y puede atravesar, empiezas a no tenerle miedo.

Sabes que literalmente la pasión es algo que da y pasa, muy probablemente. Eso de asociar la pasión con el amor, ya hemos descubierto que no (sucede) necesariamente. Por eso la red de apoyo y la lectura son tan fundamentales.

Porque, en el fondo, las personas son diferentes. Este encantamiento que ocurrió por otro no significa que ustedes no lo hayan tenido ya. Y que este amor que ustedes tienen es un amor válido, hermoso y es una base muy maravillosa para otros tipos de exploración.

En el estudio, también vemos lo siguiente: que cerebralmente el área de la pasión, relacionada con la dopamina, con lo que es nuevo, con lo que aún no tienes, no es la misma que el área de seguridad y de amor.

Getty Images La monogamia obligatoria es las que viene impuestas por nuestra cultura.

¿Qué es la monogamia obligatoria?

La monogamia obligatoria tiene mucho que ver con lo siguiente: nadie nace monógamo. Y nadie te pregunta: "¿Estás interesado en ser monógamo? ¿Estás de acuerdo?".

Las leyes, creencias, cuentos de hadas, la expectativa familiar, la moral, todo apunta a que la forma de amar es de dos exclusivamente.

Pero, abramos paréntesis, ya sabemos de qué lado cayó la moneda: los hombres teniendo su libertad y las mujeres siendo castigadas hasta la muerte.

Este sistema está mucho más ligado a la herencia, la relación entre Iglesia y Estado, linaje.

Además, la monogamia obligatoria viene de ese concepto inicial que sería de la heteronormatividad obligatoria, nadie pregunta, todos parten de la suposición de que eres heterosexual.

Existe esta perspectiva de que la monogamia es eso, es lo que tenemos, es lo que se espera, es lo que es bueno, lo que es limpio, virtuoso. Y quien se va o quien tensa, en mayor o menor grado, esta idea, es estigmatizado, es visto como el pecador, como el equivocado.

Luego vienen las no monogamias y dicen: ¿Estás bien en este formato? ¿Alguna vez pensaste que podrías tener otro? Puedes construir el tuyo, incluso. Entonces no es tan obligatorio.

Por supuesto, estamos hablando de Occidente, de privilegios también. En algunas culturas, esta no es una pregunta posible.

De ahí la belleza de las no monogamias, en plural. Porque tampoco es como la poligamia, que es un sistema legal, religioso, obligatorio, a menudo desigual.

Creo que todo formato de relación, incluso monógamo, cuando las personas están allí alineadas por elección, viviendo eso, ya sea por fe, ya sea porque es lo que su ritmo psíquico puede manejar, también me parece maravilloso.

No estoy en contra de la monogamia. Estoy por la pluralidad de formas de amar y para que las personas puedan consentir, elegir y negociar estos arreglos.

Y cuando hablas de estos temas en las redes sociales, ¿cómo es la receptividad hacia las mujeres?

La primera vez que me hicieron una entrevista fue hace unos años, en un periódico de gran visibilidad, y recibí 2.500 comentarios de odio. Y luego, como investigadora que soy, recuerdo haber hecho una tabla para tratar de categorizar de dónde venía este odio.

Existen algunos odios muy divertidos, diciendo que "esto es traición gourmet", que "eres una vendida", "lo haces porque no quieres perder a tu macho", "esto no es amor verdadero".

Realmente, recibí mucho odio, pero también mucho apoyo. Puedo decir con orgullo que muchas parejas y muchas personas, a partir de esta conversación, se sintieron autorizados a hablar más sobre el tema, sumergirse y pasear sobre estas relaciones y se encontraron.

Recibo cartas de amor, agradeciendo hasta hoy, estoy muy feliz.

Getty Images

¿Pero este odio provenía más de las mujeres o era una mezcla?

Mezclado. También con una marca conservadora muy fuerte.

Voy a hablar de las críticas que las mujeres hacen a la no monogamia, pero antes que nada, tengo que recordar que son las mujeres las que más piden abrir las relaciones. Además, son las mujeres las que están liderando las organizaciones, las investigaciones, son las líderes comunitarias sobre el tema, son las que más investigan, las que están involucradas. Mujeres y queers.

Es importante saber que quienes viven dentro de las no monogamias, en términos de satisfacción emocional y sexual, son muy felices. Y muy bien, gracias. Y también muy parecido a los que son monógamos. De nuevo, en términos de número de estadísticas, da lo mismo. No tenemos, incluso con grandes estudios, nada que indique que un formato será más feliz y próspero que el otro.

Algunas mujeres que critican las no monogamias consensuadas vienen, por ejemplo, con una herida histórica, que es la que dice: "¿Abrir la pareja para el hombre? Estás bromeando, ¿verdad? Este hombre que siempre pudo salir, hacerse el loco, no responsabilizarse. ¿Ahora vas a firmar esa falta de responsabilidad? Y yo, que me quedo aquí cuidando la casa con el hijo, no tengo la misma posibilidad. A veces estoy embarazada. ¿A dónde voy?".

Hay una segunda crítica que es una crítica estructural y política, que ya entra en la monogamia como un todo, como un sistema opresivo patriarcal capitalista, que fetichiza ciertos cuerpos, objetiva, descarta otros. Es donde entra toda la interseccionalidad, el pensamiento decolonial.

Pero entonces ya es toda una lucha política. Entran necesariamente en contra de la no monogamia, pero contra cualquier tipo de relación jerárquica centrada en la entidad pareja.

Y está el tercero, que sería la devoción cuando hay fe, religión mixta.

¿Cuáles son los temores que la gente en general tiene con respecto a la no monogamia?

Cuando estamos en la monogamia, tenemos ese miedo a la traición, a que la relación termine.

En nuestras áreas del cerebro, una tiene que ver con nuestro apego, con la seguridad, y otra, con la búsqueda de lo que es nuevo, de lo que es misterioso, que no se posee. Y estas dos áreas no siempre dialogan.

Entonces, quiero disminuir el miedo, porque el miedo existe, es real en todos los formatos. Solo que en las no monogamias consensuadas, les pones luz y dices: ¿Y ahora qué? ¿Hablamos de eso?

Getty Images

¿Crees que las personas que están en una relación no monógama tienden a hablar más sobre la relación que las que no lo están?

Quinientos mil por ciento más. Se dice que la comunicación es un punto radical. Incluso hay un libro de Jonathan Kent, A World Beyond Monogamy (Un mundo más allá de la monogamia), en el que habla: comunicarse hasta la muerte.

Es una comunicación continua. No es que abres la relación y después no puedes decir nada más. Tienes que seguir comunicándote: "Mira, cómo me sentí. Me sentí mal. Creo que vamos a dar un pequeño paso atrás. O vamos a dar un pequeño paso adelante. Vamos a dar diez pasos hacia adelante (risas). Eso me gustó, eso no me gustó, necesito más atención aquí, necesito recordar cuánto me quieren, cuánto me desean". Es una comunicación continua.

También tenemos investigaciones que hablan sobre cuál es el miedo para quienes fueron socializados como mujeres y para quienes fueron socializados como hombres.

Para el hombre, generalmente entra una cosa de comparación con su virilidad. "¿Cómo va a estar mi mujer con otro hombre?". Y el miedo de la mujer es ser abandonada, cambiada, reemplazada, olvidada, ya no ser elegida.

Y también hay una cosa del aspecto social que ambos temen. Pero la mujer teme más, porque, en términos sociales, ¿qué dirá la sociedad?, ¿qué dirán los amigos del trabajo?

El hombre ha engañado durante mucho tiempo y siempre se pone paños calientes, porque [dicen que] es algo incontrolable, del deseo masculino. ¿Y mujer? ¿Cómo se llama? Promiscua, prostituta, puta, que no valora a la familia, no sabe lo que es amar.

Getty Images El 40% de las relaciones de más de diez años establecen los llamados matrimonios sin sexo, según la especialista.

¿Eres más feliz hoy que cuando tenías una relación monógama?

Sin dudas. Por supuesto, también tiene que ver con esta persona que soy yo hoy.

La persona que conoció a mi marido hace casi 15 años, proveniente de una historia de trauma, de una terrible traición extramatrimonial, que me marcó, me llevó al infierno, esa persona nunca estaría preparada para llegar y abrir una relación.

Tenía celos en mi relación anterior, incluso de las fantasías. Así que salí frágil.

Luego, más fuertes, en nuestro vínculo monógamo de exclusividad, tuvimos al primer hijo, tuvimos al segundo hijo...

Tampoco lo romantizo y digo que (hay que abrir la relación) en todas las fases, con todo el mundo. Mi historia fue esta. Vengo de un lugar de dolor, de desesperación, de soledad, muy herida.

La exclusividad me dejó segura, este amor me hizo brillar. Y luego, con el paso de los años, comienza a bajar, en nuestro caso, en términos de deseo, este Eros comienza a fallar.

Y es muy común: el 40% de las relaciones de más de diez años, permanecen en los llamados matrimonios sin sexo. Si la persona no tiene intimidad, relación sexual, encuentro erótico, porque ambos están agotados y así son felices, no voy a criticar.

Pero (es diferente) cuando hay la discrepancia de deseo, cuando uno quiere, y el otro no, o cuando eso es una forma de ahogar, "no quiero hablar de eso, que tengo miedo, sigamos aquí, cuidando de los niños y ocupándonos de otra cosa, porque ya no nos miramos".

Ese fue el camino para mí, cuando comencé a darme cuenta. Luego, por coincidencia de la vida, entré en contacto con las ideas de Esther Perel (psicoterapeuta estadounidense, autora de varios libros, entre ellos, Sexo en cautiverio). Al escuchar su podcast, empecé a interesarme.

Recuerdo que cuando la vi por primera vez en una charla Ted me puse nerviosa. Porque dije: "eh, creo que ella está hablando de nosotros”. Y luego fui a buscar más.

Por supuesto que tuve a nuestra querida Emma (personaje de la trilogía que está terminando). Y cuando empecé a escribir, de inmediato pensé que Emma tenía que vivir una relación poliamorosa, o investigar estas relaciones no monógamas.

Entonces empiezo a investigar sobre el tema. Y es con esta carta que empezamos. De hecho, viene de la mano de la literatura, de mi escritura, no al revés.

¿Fuiste tu quien propuso abrir la relación?

Sí, en nuestro décimo año juntos. Habíamos acordado que no queríamos darnos un regalo material. Y entonces, estábamos bebiendo champán, y dije: "Tengo un regalo para nosotros que es una propuesta. ¿Qué te parece si abrimos nuestra historia?".

Ya tiene casi cinco años de camino en esta historia. Pero creo que es importante decir que no empezamos así. No sé si Ilana de ese momento no tendría ni ganas ni herramientas para lidiar.

La configuración depende mucho. Pero desde que tuvimos este coraje para hablar, que tuvimos este momento mágico de decir "caramba, voy a quitar esas ataduras. Puedo acercarme a la honestidad, no solo dentro de mi cabeza, sino comunicárselo a quien amo".

Y, al mismo tiempo, entender que no puedo ser todo. ¿Qué pretensión es esa? "Ah, pero luego termina". No. ¿Por qué tengo que terminar? Si nos amamos, tenemos quinientos mil cosas maravillosas. ¿Y luego tienes que terminar porque dijeron que solo hay un tipo de amor?

BBC

