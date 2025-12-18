Cuáles son los poderosos aviones americanos que amenazan a Venezuela
Dos aviones EA-18G Growler y tres F/A-18E Super Hornet realizaron sobrevuelos en Venezuela como parte de la presencia militar estadounidense en la región.
Mientras la administración de Donald Trump busca seguir luchando contra el narcotráfico en el Caribe y su intento de detener a los cárteles de droga, este jueves cinco poderosas aeronaves estadounidenses fueron detectadas sobrevolando la costa de Caracas, la capital de Venezuela.
A partir del sitio web Flight Radar 24, se determinó que se trataría de dos aviones Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, que sobrevolaron el país como parte de operaciones de vigilancia y presencia aérea en el Caribe.
Te Podría Interesar
Cómo son los poderosos aviones que sobrevolaron Venezuela
En el caso de los Boeing EA-18G Growler, se trata de un avión especializado en las guerras electrónicas, donde uno de los principales objetivos de esta aeronave es la interferencia y neutralización de los radares y sistemas de defensa aérea.
Mientras que los Boeing F/A-18E Super Hornet, que ya se habían detectado sobrevolando la región del golfo de Venezuela, son una aeronave que puede cumplir diferentes funciones dentro de la Marina de Estados Unidos. Este avión está diseñado para operar directamente desde los portaaviones, además de contar con una estructura reforzada, lo que le permite cumplir misiones aéreas como ataques a objetivos en tierra, reconocimiento y, además, guerra electrónica.
Así, el sobrevuelo de estas aeronaves refuerza la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe en un contexto de creciente tensión regional y de operativos destinados a combatir el narcotráfico, una estrategia que vuelve a poner el foco sobre Venezuela y su espacio aéreo en medio de un escenario geopolítico cada vez más sensible.