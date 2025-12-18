Cuáles son los poderosos aviones americanos que amenazan a Venezuela

Dos aviones EA-18G Growler y tres F/A-18E Super Hornet realizaron sobrevuelos en Venezuela como parte de la presencia militar estadounidense en la región.

Mientras la administración de Donald Trump busca seguir luchando contra el narcotráfico en el Caribe y su intento de detener a los cárteles de droga, este jueves cinco poderosas aeronaves estadounidenses fueron detectadas sobrevolando la costa de Caracas, la capital de Venezuela.

A partir del sitio web Flight Radar 24, se determinó que se trataría de dos aviones Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, que sobrevolaron el país como parte de operaciones de vigilancia y presencia aérea en el Caribe.

Boeing EA-18G Growler Así es el Boeing EA-18G Growler que sobrevoló Venezuela. Cómo son los poderosos aviones que sobrevolaron Venezuela En el caso de los Boeing EA-18G Growler, se trata de un avión especializado en las guerras electrónicas, donde uno de los principales objetivos de esta aeronave es la interferencia y neutralización de los radares y sistemas de defensa aérea.

Así es el F-18 Super Hornet que sobrevoló Venezuela Mientras que los Boeing F/A-18E Super Hornet, que ya se habían detectado sobrevolando la región del golfo de Venezuela, son una aeronave que puede cumplir diferentes funciones dentro de la Marina de Estados Unidos. Este avión está diseñado para operar directamente desde los portaaviones, además de contar con una estructura reforzada, lo que le permite cumplir misiones aéreas como ataques a objetivos en tierra, reconocimiento y, además, guerra electrónica.