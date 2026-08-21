Cuál es la situación del hambre en América Latina (y cómo República Dominicana ha logrado ser el último país en alcanzar el hambre cero)

Pese a todas las dificultades que vive América Latina y el Caribe, al menos el hambre disminuyó por quinto año consecutivo en la región.

La pandemia marcó uno de los momentos más duros de los últimos años para las familias vulnerables y desde entonces la situación ha mejorado, tras la aplicación de programas sociales y la recuperación de la economía regional.

Así lo refleja el informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026", publicado a fines de julio por varias agencias de las Naciones Unidas.

El estudio señala que en América Latina, la reducción del hambre fue de un 4,8% de la población en los últimos cinco años, una mejoría que deja a la región con un poco más de 30 millones de personas padeciendo hambre.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) considera el hambre, o la subalimentación crónica, como el consumo insuficiente de calorías durante al menos un año, y para medirla, el organismo utiliza un indicador llamado Prevalencia de la Subalimentación (PoU, por sus siglas en inglés).

El informe asegura que República Dominicana es el último país de la región en lograr "hambre cero", una definición estadística que se aplica cuando menos del 2,5% de la población la padece.

Esa meta la han cumplido seis países en la región.

El primero en lograrlo fue Brasil hace más de una década y el último en erradicar el ha sido Dominicana. Estos son los países con hambre cero y el año en que salieron del mapa mundial del hambre:

Brasil en 2012

Costa Rica en 2013

Uruguay en 2005

Chile en 2021

Guyana en 2021

República Dominicana en 2026

Las políticas que implementaron estos seis países "revelan un patrón coherente", le dice a BBC Mundo Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

"El hambre disminuye cuando las políticas agrícolas, económicas y sociales se refuerzan mutuamente", explica en diálogo con BBC Mundo.

El economista argumenta que es muy importante combinar planes de protección social bien focalizados en los grupos más vulnerables y buenos proyectos productivos agrícolas.

Con todas las investigaciones que se han hecho sobre la extrema pobreza y la subalimentación crónica, los expertos tienen claro qué estrategias funcionan mejor que otras.

El desafío no pasa realmente por inventar una "fórmula novedosa" nunca antes imaginada. Se trata, dicen, de algo mucho más sencillo: la manera en que los gobiernos aplican los programas contra el hambre en el largo plazo.

El ejemplo clásico es Brasil, uno de los países de la región pioneros en salir del mapa del hambre hace más de una década. Pese a que en la pandemia la subalimentación crónica volvió a aumentar, consiguió recuperarse y volver al hambre cero el año pasado.

Con más de 200 millones de habitantes, Brasil ha servido como un modelo para otras naciones que, a lo largo de los años, han replicado varios de sus programas

AFP via Getty Images Un país tiene hambre cero cuando menos del 2,5% de la población la padece, según la FAO.

El panorama regional

El último informe de la FAO, que publica actualizaciones todos los años, incluye información recogida a nivel mundial a partir de 2004 y hasta 2025 sobre indicadores como el hambre, la desnutrición o la inseguridad alimentaria.

Pese a que los resultados de este año son positivos para América Latina, dado que la subalimentación crónica disminuyó en la región y un nuevo país, República Dominicana, cruzó el umbral del hambre cero, el resto aún está rezagado.

Argentina es actualmente el país que está más cerca de lograr el hambre cero, seguido por México.

En el otro extremo está Bolivia, el país donde la personas sufren los más altos niveles de hambre en la región, con casi un 20% de su población subalimentada.

Esta es la lista de los países latinoamericanos y sus niveles de hambre como porcentaje de la población, según datos de la FAO, sin contar los países que han logrado el "hambre cero".

De Nicaragua y Cuba no hay información disponible.

Argentina 2,8%

México 3,1%

Colombia 4,1%

Paraguay 4,1%

Panamá 4,7%

Venezuela 5,3%

El Salvador 5,3%

Perú 5,7%

Ecuador 10,8%

Guatemala 12,7%

Honduras 14,3%

Bolivia 19,5%

Getty Images Brasil fue el primer país de la región en alcanzar el hambre cero en 2012, según la FAO.

El caso de Dominicana

Pero la novedad del informe es Dominicana, donde mejoró la red de protección social, de lo que se beneficiaron familias como la de Dioris Rijo, de 50 años.

Cuando sus tres hijos eran pequeños, hace más de dos décadas, su familia pasó hambre, en medio de un colapso bancario que dejó al país en la ruina, con una inflación desbocada y un desempleo en máximos históricos.

Campesinos de toda una vida en la provincia La Altagracia, en el este del país, la agricultura no le daba a su familia ni a los miembros de su comunidad el sustento mínimo para vivir.

Dioris se fue a trabajar al sector hotelero y otras empresas en ciudades como Salvaleón de Higüey, cerca de Punta Cana. Cuando llegó la pandemia en 2020, los turistas desaparecieron, y también los puestos de trabajo. Se fue de regreso al campo para vivir de lo que le dieran los cultivos.

Lo que no estaba en sus planes es que le esperaba un futuro mejor en la misma tierra que la vio partir. "Aquí me estoy ganando mi sustento y no tengo que ir a trabajar lejos", le dice ahora a BBC Mundo.

"Aunque vaya de a poquito, lo poquito es mío", cuenta con el orgullo de ser una emprendedora agrícola independiente.

Su familia y sus vecinos siembran productos como la lechuga, el apio, el puerro, y están criando tilapia en unos estanques. "Nos ha ido muy bien", dice.

En las grandes ciudades y otras zonas extremadamente pobres del país, la situación es diferente, pero en la comunidad de Dioris las cosas han salido bien con el apoyo de subsidios estatales.

Gentileza Dioris Rijo La dominicana Dioris Rijo, junto a los miembros de su comunidad, han desarrollado un negocio agrícola que les cambió la vida.

La economista dominicana Maribel Suero Castillo, secretaria de Asuntos Técnicos del Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), argumenta, sin embargo, que los datos y la realidad económica cotidiana están desconectados, según informó la prensa local.

Desconectados porque el indicador de la FAO mide la disponibilidad nacional de energía alimentaria y las calorías teóricas por habitante, pero ignora la distribución real del ingreso y el acceso físico a los alimentos.

El plan de dos décadas

Más allá de discusiones metodológicas, Dominicana es, según el informe, el país que más ha mejorado su situación.

Llegar al hambre cero no es un logro de un solo gobierno.

Han pasado más de 20 años desde que el país sufrió un colapso bancario en 2003 que derivó en una de las peores crisis económicas de su historia reciente.

Al año siguiente, las estimaciones señalaban que una de cada cinco personas pasaba hambre.

En medio del caos, con una inflación desbocada y un desempleo rampante, en agosto de 2004 llegó a la presidencia Leonel Fernández, y el FMI (Fondo Monetario Internacional) implementó junto al gobierno un programa de estabilización macroeconómica para salir de la emergencia.

En los años siguientes, hubo una recuperación económica impulsada por nuevas inversiones, el desarrollo turístico, el auge del sector de la construcción, las zonas francas y, no menos importante, la llegada de remesas.

Estaban en eso cuando al país le tocó enfrentar la crisis financiera internacional de 2008. Pasada la tormenta, la economía comenzó de nuevo a expandirse, hasta que a comienzos de los 2000 inició una etapa de crecimiento acelerado que continúa hasta hoy, salvo durante la pandemia.

AFP via Getty Images República Dominicana pasó de tener al 21% de su población con hambre en 2004 al "hambre cero", de acuerdo a la FAO.

El paso de un nivel de hambre de 21% a "cero" en 20 años ocurrió mientras se han alternado en el poder dos grandes fuerzas políticas.

En ese período, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) gobernó el país durante 16 años consecutivos (con Leonel Fernández y Danilo Medina en la presidencia entre 2004 y 2020) y a partir del 2020, asumió el poder el exopositor y actual presidente, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante esas administraciones, a la par del crecimiento económico, el país implementó políticas sociales para reducir el hambre.

Expertos como Magdalena Lizardo, economista y directora del Grupo Consultoría Pareto, explica que el aumento de la oferta de calorías ha crecido sustancialmente.

"Ha sido un esfuerzo de largo plazo", apunta.

"Un proceso acumulativo"

Yosmeri Céspedes, madre soltera de cuatro hijos, cuenta desde Santo Domingo que, pese a tener trabajo, los beneficios que recibe para conseguir alimentos le ayudan a atender mejor las necesidades de su hogar.

Como ella, muchos dominicanos combinan los ingresos del trabajo y las ayudas sociales para suplir sus necesidades alimentarias, dice Manuel Robles, director de la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno.

"Ha sido un proceso acumulativo", apunta Robles y argumenta que recientemente el impulso de la batalla contra la subalimentación crónica se aceleró a pasos agigantados.

AFP via Getty Images Pese a que salió del mapa del hambre, el 41,3% de la población dominicana padece inseguridad alimentaria "moderada o severa".

"El hambre cero llegó antes de lo que pensábamos", le dice a BBC Mundo, una meta que sin el crecimiento económico que ha experimentado el país en su historia reciente no habría sido posible.

Y tampoco sin la voluntad de hacer un sacrificio fiscal para financiar los programas alimentarios, afirma.

Estos son algunos de los programas que ha implementado el país para llegar al hambre cero:

El Programa de Alimentación Escolar (PAE): a medida que las escuelas extendieron la jornada escolar, desde el 2013 en adelante, los alumnos de escuela públicas comenzaron a recibir desayuno, almuerzo y merienda.

Programa Aliméntate: beneficia a cerca de un 14% de la población general. Funciona con una tarjeta electrónica (como si fuera una tarjeta de débito) con un determinado monto de dinero que las personas pueden gastar en comida en establecimientos que está ubicados en sectores populares, conocidos como "colmados". Las personas que tienen acceso al programa son seleccionadas a través de un sistema único de beneficiarios, una base de datos que registra a quienes tienen mayores necesidades.

Periódicamente, explica Robles, se toman datos de ingresos y gastos, y se divide la población en cinco grupos separados por un Índice de Calidad de Vida (ICV) basado en factores como las características de la vivienda o el acceso a alimentos.

El nivel uno y dos, los más pobres, pueden ingresar al Programa Aliméntate. Esa información también se utiliza para la entrega de otros beneficios.

Gentileza Dioris Rijo La dominicana Dioris Rijo volvió a su lugar de origen a sembrar y criar peces después de la pandemia.

Programa Bono Gas: entrega de subsidios para la compra de gas licuado para cocinar.

Programa Comedores Económicos: ubicados en zonas donde la concentración de la pobreza es mayor, ofrece comida cocinada gratuita

Aumento de la producción agrícola: la producción agrícola ha recibido incentivos como el financiamiento a tasa preferencial a los agricultores, la tecnificación de la producción, la entrega de títulos de terrenos, capacitaciones y compras públicas a productores locales.

Según la economista Lizardo, en todo el proceso de reducción del hambre han influido tanto los programas sociales como el aumento de la producción de proteína animal, esencialmente pollos y huevos, y el aumento de la producción agrícola.

Torero, economista de la FAO, destaca que el país "ha puesto mucho esfuerzo en que los pequeños y medianos productores tengan acceso a financiamiento", algo esencial en la lucha contra el hambre.

Esa ha sido la experiencia de algunos agricultores como Dioris Rijo, que ahora produce y vende vegetales y cría de peces como parte de un negocio emergente que le provee la alimentación que su familia necesita.

República Dominicana consiguió salir del mapa mundial del hambre, pero ahora enfrenta otros desafíos.

El 41% de la población padece inseguridad alimentaria "moderada o severa". Esto ya no se refiere a la ingesta mínima de calorías, sino al acceso regular a alimentos nutritivos.

Esa meta, más difícil de alcanzar, tomará, probablemente, mucho más tiempo.

BBC

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FUENTE: BBC