Crisis en China por una investigación que pone en jaque a la cúpula del Ejército

El fin de semana, China sacudió a su cúpula militar con un anuncio que no dio detalles, pero sí dejó un mensaje interno contundente. El Ministerio de Defensa Nacional informó que abrió una investigación contra Zhang Youxia por "supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley". Zhang no es un nombre menor: es vicepresidente primero de la Comisión Militar Central y el "número 2" militar del país, solo detrás de Xi Jinping .

En el mismo comunicado, el Ministerio añadió que también inició pesquisas contra otro general, Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. El despacho, difundido por Xinhua, no precisó cuáles serían las conductas investigadas, aunque este tipo de anuncios suele anticipar acusaciones formales de corrupción. El texto oficial solo señala que la decisión fue tomada "tras deliberación" por el Comité Central del PCCh.

En cuanto a los movimientos internos previos, desde octubre Zhang servía junto a otro vicepresidente, Zhang Shengmin, ascendido tras haber sido jefe del área anticorrupción dentro del Ejército, y que ahora queda como único cargo de uniforme de la Comisión.

A partir de allí, empezaron a circular versiones diferentes. Según fuentes anónimas citadas por el South China Morning Post, la acusación contra Zhang es por corrupción y por "no controlar" a colaboradores cercanos y familiares, además de no elevar los problemas a la cúpula del Partido en primera instancia.

Pero The Wall Street Journal planteó otro escenario: sostuvo que Zhang está "contra las cuerdas" por haber filtrado secretos nucleares a Estados Unidos. Ese medio, que cita fuentes anónimas presentes en una sesión informativa de alto nivel, afirma que la supuesta filtración habría incluido "datos técnicos clave sobre las armas nucleares de China" a EE. UU., y que el tema se conectaría con la investigación abierta contra Gu Jun, ex director general de la estatal CNNC, vinculada a los programas nucleares civiles y militares.

El WSJ también menciona otras acusaciones internas contra Zhang: "formar camarillas políticas", "abusar de su autoridad" dentro de la Comisión y "aceptar cuantiosos sobornos" a cambio de facilitar ascensos, como el de Li Shangfu, ex ministro de Defensa en 2023, un caso que sería clave en la propia caída de Zhang. En esa línea, el medio señala que se habrían requisado dispositivos a oficiales cercanos y también al general Liu Zhenli.

"Miles de oficiales con lazos con ambos se han convertido en objetivos en potencia" de las investigaciones, agrega el texto. Además, se estaría revisando el papel de Zhang como supervisor de un área de investigación y desarrollo (I+D) y contratos de material militar, y Xi habría ordenado investigar "a fondo" su etapa en Shenyang (norte) entre 2007 y 2012.

Quién es Zhang y por qué se lo considera como el hermano mayor de Xi Jinping

Zhang Youxia es el dirigente de mayor peso en caer en desgracia dentro de la cruzada anticorrupción de Xi Jinping. Fue su principal mano derecha militar desde la llegada del presidente al poder y, por su rol institucional, ocupaba un lugar clave: desde 2022 era el número dos de la Comisión Militar Central (CMC) y también integraba el Politburó del Partido Comunista.

image China investiga a Zhang Youxia por “supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley”, según informó el Ministerio de Defensa. Xinhua

Su caída llama especialmente la atención por la cercanía personal con Xi. Sus familias compartían raíces en Shaanxi y sus padres combatieron juntos en 1947 durante la Guerra Civil china. "Xi llegó a ver a Zhang como un hermano mayor", señaló en 2017 un coronel retirado citado por el South China Morning Post. Ese mismo testimonio remarcó que Zhang era "bien conocido por su buen carácter y su talante sociable, lo que ayudará a generar consensos que ayuden a Xi a llevar a cabo las reformas" en el Ejército.

En lo militar, durante la última década tuvo un papel central en la modernización de las fuerzas armadas: entre 2012 y 2017 dirigió el Departamento de Desarrollo de Equipos de la CMC y luego acompañó el giro táctico planteado por Xi en 2015 hacia operaciones conjuntas. Su ascenso se consolidó en los congresos del Partido, hasta quedar como segundo del máximo órgano militar con 72 años, por encima de la edad oficial de retiro.

Nacido en Shaanxi en 1950, ingresó joven a la carrera castrense, combatió en Vietnam en 1979 y desarrolló gran parte de su trayectoria en la Armada, donde llegó a comandante en 2000. Era además uno de los pocos miembros de la CMC con experiencia real de combate, junto con el general Liu Zhenlu, también apartado en el mismo proceso. La dimensión política de su carrera se formalizó en 2012, cuando ingresó a la CMC como director del Departamento General de Armamento del EPL.