Crece la presión para que el chavismo libere a los presos políticos, tras otras dos excarcelaciones

El Foro Penal de Derechos Humanos informó este sábado que el régimen venezolano ordenó la excarcelación en las últimas horas de dos presos por motivos políticos, entre ellos, el activista opositor Virgilio Laverde, coordinador juvenil del espacio Vente Venezuela .

“Hace poco fue excarcelado otro preso político, Virgilio Valverde (Laverde). Van 10 excarcelaciones hasta ahora. Se mantienen 810”, señalaron desde la organización en un primer comunicado difundido a través de redes sociales.

Minutos después, el Foro Penal confirmó una nueva liberación: Didelis Raquel Corredor, quien se encontraba detenida desde el 13 de julio de 2023.

Con esta decisión, asciende a 11 el número de personas liberadas desde que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado un proceso de excarcelaciones.

A pesar de estos gestos, el organismo advirtió que la situación sigue siendo crítica, ya que más de 800 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas en distintos centros de detención del país.

En ese sentido, defensora de derechos humanos venezolana y argentina Elisa Trotta, se refirió a los que aún continúan detenidos con un posteo: "48 horas desde el anuncio de excarcelaciones y apenas ha sido el 1% y con medidas cautelares. Exigimos la libertad plena de TODOS los presos políticos".

"No conformes con eso, de los excarcelados confirmados se sabe que todos tienen medidas cautelares que les prohíben hacer declaraciones públicas, y esa prohibición se extiende también a su entorno y a sus familias. Por lo tanto, no podemos hablar de liberaciones, porque no lo son", aseguró.

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González también publicó un posteo en el que señala: "Las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales".

No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Asistencia legal a Maduro

En paralelo, en el plano judicial internacional, el abogado Fein informó al juez federal de Manhattan, Alvin K. Hellerstein, que personas “creíblemente vinculadas” al entorno familiar o cercano de Maduro habrían solicitado su asistencia legal para afrontar lo que calificó como “circunstancias extraordinarias, sorprendentes y traicioneras” derivadas de su captura y proceso penal.

Según explicó el letrado, no mantuvo contactos directos con Maduro, actualmente detenido en una cárcel federal de Brooklyn, aunque aseguró que el mandatario habría manifestado su intención de contar con su asesoramiento legal en el marco de la causa.