Edmundo González Urrutia habló con Pedro Sánchez tras la liberación de presos políticos españoles en Venezuela

El líder opositor venezolano mantuvo una conversación telefónica con el presidente de España tras la liberación de presos políticos.

Edmundo González Urrutia informó este viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, centrada en la situación política de Venezuela. El intercambio, que se extendió por unos breves 17 minutos, sirvió para que el líder opositor venezolano estableciera su posición respecto a las condiciones necesarias para una transición democrática real en su país.

Durante la comunicación, González Urrutia fue categórico al manifestar que "la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva" y subrayó que debe ser "verificada, sin duda, libertad plena e incondicional". El dirigente político alertó tanto a España como a la comunidad internacional sobre la necesidad de distinguir entre maniobras temporales y compromisos auténticos.

"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", expresó González Urrutia en su declaración pública sobre la conversación.