Creador de "Macarena" lamenta que Estados Unidos la use para un bombardeos a Irán

El español creador de la famosa canción 'Macarena' lamenta que haya sido utilizada por Estados Unidos en un vídeo de bombardeos a Irán.

Irán vive una tragedia y la canción "Macarena" fue usada por Estados Unidos como música de fondo. Foto Efe

El músico español Antonio Romero Monge, miembro del dúo 'Los del Río' y creador de la popular canción 'Macarena', lamentó este viernes que su música haya sido empleada por Estados Unidos en un vídeo distribuido en redes sociales con imágenes de los bombardeos a Irán.

En declaraciones a medios locales, Romero Monge dijo sobre la más famosa de sus canciones que "la gente puede hacerla suya a su antojo", pero que él la compuso "para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz".

Te puede interesar Séptimo día de guerra en Medio Oriente: Israel atacó el búnker subterráneo del líder supremo e Irán contraataca

El cantante, que ha asegurado que 33 años después de su creación 'Macarena' sigue siendo "la canción más popular del mundo", bromeó imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por Estados Unidos, "la pongan de moda en los tanatorios".

Ya sin humor, añadió que al ver el vídeo distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones de Irán acompañado de la música de su 'Macarena' se le han puesto "los pelos de punta" y se ha preguntado "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática" para eso.

Los del Río dúo Macarena Los del Río hicieron "Macarena" para alegrar al mundo, no para ilustrar bombardeos a Irán. Foto Efe EFE El origen de "Macarena" Los del Río compusieron 'Macarena' en 1993 y, tras popularizarse en España, su éxito se extendió internacionalmente hasta el punto de que durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 1996 Hillary Clinton y Al Gore la bailaron frente al público.