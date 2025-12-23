Conmoción: murió el jefe militar de Libia en un accidente de avión en Turquía

Mohamed al Haddad murió junto a otros cuatro pasajeros cuando la aeronave realizó un "descenso de emergencia" cerca de Ankara. Había mantenido reuniones con autoridades turcas horas antes de la tragedia.

El jefe del Estado Mayor de Libia, Mohamed al Haddad.

El Gobierno de Unidad Nacional libio (GUN) confirmó este martes la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente de avión en Turquía en el que viajaba con altos cargos militares libios.

"Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo", declaró el primer ministro del GUN, AbdelHamid Dbeiba, en un mensaje en la red social de X.

¿Qué sucedió con el avión del jefe del Estado Mayor libio? Previamente, el Ministerio del Interior turco había informado de la pérdida de contacto con el avión que transportaba a Haddad, junto a otros cuatro pasajeros, que tuvo que realizar un "descenso de emergencia" cerca de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara.

En el avión viajaban 5 pasajeros, entre ellos el general Mohamed Ali Ahmed al Haddad, jefe del Estado Mayor de Libia.

¿Qué había hecho el jefe militar de Libia antes de desaparecer? Al Haddad se había reunido este martes en Ankara con su homólogo turco, Selcuk Bayraktaroglu, y el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, según informó la agencia Anadolu.