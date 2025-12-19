Condenan a cadena perpetua al "Doctor Muerte" que envenenó a sus pacientes en Francia

Un anestesiólogo francés fue condenado a cadena perpetua por envenenar de forma intencional a 30 pacientes, 12 de ellos mortalmente.

Frédéric Péchier, de 53 años, fue declarado culpable al final de un juicio de cuatro meses en la ciudad de Besançon, en el este de Francia.

En uno de los mayores casos de negligencia médica en la historia de Francia, se determinó que Péchier introdujo sustancias químicas, como cloruro de potasio o adrenalina, en las bolsas de suero de los pacientes.

Su víctima más joven, un niño de 4 años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una operación de amígdalas de rutina en 2016. La víctima de mayor edad tenía 89 años.

"Usted es el Doctor Muerte, un envenenador, un asesino. Usted avergüenza a todos los médicos", declararon los fiscales la semana pasada. "Convirtió esta clínica en un cementerio".

Los productos químicos que Péchier añadió provocaron paros cardíacos o hemorragias en los pacientes, lo que requirió intervenciones de emergencia en el quirófano.

A menudo, el propio Péchier realizaba esas intervenciones y se presentaba como el salvador de los pacientes.

Pero en 12 casos no pudo participar o ya era demasiado tarde, así que los pacientes fallecieron.

La Fiscalía argumentó que Péchier actuó para desacreditar a otros anestesiólogos con quienes tenía rencillas.

En la mayoría de las cirugías, él no era el anestesiólogo principal. Sin embargo, se alegó que solía llegar temprano a la clínica para manipular las bolsas de suero.

Luego, cuando surgían complicaciones, podía intervenir tras diagnosticar el problema y administrar un antídoto.

AFP via Getty Images Estas fueron algunas de las evidencias que se mostraron en el juicio contra Frédéric Péchier.

El inicio de la investigación

Péchier fue investigado por primera vez hace ocho años, cuando fue sospechoso de envenenar a pacientes en dos clínicas de Besançon, entre 2008 y 2017.

La alerta se dio en 2017, después de que se encontrara exceso de cloruro de potasio en la bolsa de infusión de una mujer que sufrió un infarto durante una operación de espalda.

Los investigadores descubrieron un patrón de "eventos adversos graves" en la clínica privada Saint-Vincent en Besançon.

Mientras que el promedio nacional de infartos fatales bajo anestesia era de 1 por cada 100.000, en esta clínica la cifra era más de seis veces mayor.

Además, en la mayoría de los casos a nivel nacional se encontraba luego una explicación para el infarto, mientras que en Saint-Vincent la causa seguía siendo un misterio.

También se constató que estos "eventos" cesaban cuando Péchier se ausentaba temporalmente para trabajar en otra clínica, donde a su vez, se producía un aumento de estos incidentes.

Al regresar a Saint-Vincent, las emergencias se reanudaron. Cuando se le inhabilitó para ejercer la medicina en 2017, la anomalía desapareció.

AFP via Getty Images Péchier se declaró inocente durante el proceso judicial.

Las víctimas

La primera víctima conocida de Péchier, Sandra Simard, tenía 36 años cuando sufrió un paro cardíaco repentino en medio de una cirugía de columna. Sobrevivió gracias a la intervención de Péchier, aunque entró en coma.

Los análisis de sus bolsas de infusión mostraron concentraciones de potasio 100 veces superiores a la dosis esperada, lo que alertó a la fiscalía local.

Durante las 15 semanas que duró el juicio, Péchier reconoció en ocasiones que algunos de los pacientes que enfermaron o fallecieron podrían haber sido envenenados, pero negó cualquier delito.

"Ya lo he dicho antes y lo repito: no soy un envenenador… Siempre he respetado el juramento hipocrático", declaró.

Péchier pasará ahora un mínimo de 22 años en prisión, tras haber permanecido en libertad durante todo el juicio.

Tiene 10 días para presentar una apelación, lo que implicaría un segundo juicio en el plazo de un año.

"Sus colegas decían que siempre parecía tener la respuesta", dijo el fiscal del caso.

"Que se hacía pasar por el mejor, que se creó la imagen de salvador para que sus compañeros recurrieran a él instintivamente".

Péchier negó los cargos y sus abogados argumentaron que no había pruebas contundentes que lo vincularan con los crímenes.

Sin embargo, su propio testimonio varió durante el juicio, hasta que finalmente admitió que debía haber un envenenador en la clínica, pero que no era él.

AFP via Getty Images Sandra Simard fue la primera víctima conocida de Péchier,

"Personalidad Dr. Jekyll y Mr. Hyde"

Péchier es hijo de dos médicos y un psicólogo de la corte describió su personalidad como la del "doctor Jekyll y Mister Hyde", en referencia a la novela de horror escrita por Robert Louis Stevenson: una faceta respetable y otra capaz de causar un gran daño.

El anestesiólogo intentó suicidarse en 2014 y de nuevo en 2021.

Padre divorciado de tres hijos, declaró ante el tribunal antes del veredicto que su única preocupación era proteger a su familia.

Mientras sus hijos lloraban al escuchar la sentencia, él permaneció impasible.

"Es el fin de una pesadilla", dijo Sandra Simard, una de las sobrevivientes.

Jean-Claude Gandon, otro paciente que sobrevivió, dijo: "Ahora podremos tener una Navidad más tranquila".

