Compuestos del ajo y la cebolla tienen la capacidad de "alargar la vida" en ratones

Una investigación científica española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que los compuestos dialil sulfurados --moléculas ricas en azufre presentes en las plantas de la familia Allium, que incluyen el ajo, la cebolla y el puerro, entre otros-- tienen la capacidad de "alargar la vida" en ratones.

Según una nota del CSIC, los resultados publicados en la revista Cell Metabolism, han abierto nuevas vías para el desarrollo de tratamientos que permitan " mantener una buena calidad de vida durante el envejecimiento ".

Aunque el estudio se ha llevado a cabo en ratones y, por tanto, no es directamente aplicable a humanos, los investigadores han considerado que se trata de una "vía de trabajo prometedora".

De hecho, el trabajo incluye un estudio observacional en humanos, realizado en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que reveló que las personas que tenían mayor fuerza muscular, un mejor perfil de triglicéridos y menor propensión a sufrir algunas alteraciones neurocognitivas eran precisamente aquellos que tenían potenciados algunos de los mecanismos sobre los que actúan estos compuestos del ajo .

La investigación, que se ha centrado en los compuestos presentes en el ajo, ha demostrado que "estas moléculas retrasan múltiples efectos negativos del envejecimiento y aumentan la esperanza y calidad de vida en ratones macho, tanto jóvenes como de edad avanzada".

El ajo y la cebolla en los ratones

Además, el equipo ha observado que tras añadir dialil sulfurados a la dieta de estos ratones, se han producido mejoras en el funcionamiento de la insulina, clave para regular el metabolismo y prevenir enfermedades, y en mecanismos de señalización celular implicados en el envejecimiento.

Según ha detallado la investigación, "estos compuestos provocan cambios en los mecanismos que modulan varias de las rutas biológicas involucradas en la progresión del envejecimiento".

Así, la evidencia dice que estos mecanismos, presentes tanto en animales como en humanos, "son clave para vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida, aunque es necesario seguir investigando antes de extrapolar estos resultados a personas", ha explicado la primera autora del trabajo e investigadora del CSIC en el Cabimer (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa), el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CSIC-US-UPO-JA), María Ángeles Cáliz Molina.

Por tanto, el estudio ha valorado que en los ratones del estudio, estas moléculas presentes en el ajo, la cebolla y el puerro han mejorado algunas alteraciones características de enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticas y metabólicas, como el Alzheimer, la sarcopenia y la diabetes tipo dos.

Origen natural

En este sentido, especialmente interesante es su papel en la regulación de la metainflamación, una infamación crónica de bajo grado relacionada con alteraciones en el metabolismo, como obesidad e hiperglucemia.

Según el científico del CSIC, autor sénior del trabajo y también investigador en el Cabimer, Alejandro Martín-Montalvo, "los resultados son prometedores y el hecho de que se trate de compuestos de origen natural que forman parte de la dieta es un punto a su favor, pero aún tenemos mucho trabajo por delante para llegar a conocer el potencial real de estos compuestos en la mejora de la salud humana".

Asimismo, Martín-Montalvo ha indicado que "es necesario seguir investigando, tanto en modelos animales como en humanos, antes de poder recomendar su uso".

Beneficios para la salud

Por otro lado, los dialil sulfurados son compuestos orgánicos de azufre que se encuentran de forma natural no solo en el ajo, sino también (aunque en menor medida) en otros vegetales de la familia Allium, como la cebolla o el puerro. Además de influir en el aroma y el sabor, son "responsables de distintos efectos beneficiosos para la salud".

"Como ocurre con las cebollas, cuando el ajo se parte o mastica, libera los dialil sulfurados", ha puntualizado. Además, ha señalado que, "estos actúan como antioxidantes, protegiendo a las células frente al daño causado por los radicales libres --moléculas inestables responsables del envejecimiento celular, entre otros-- e induciendo la producción de sulfuro de hidrógeno, un transmisor que actúa como interruptor de rutas biológicas relacionadas con el envejecimiento".

Este científico ha asegurado que "conocíamos la importancia de estas rutas para la longevidad, pero no sabíamos el efecto de inducir este transmisor en mamíferos". Con este estudio se ha demuestrado que, al menos en ratones, se pueden usar estos compuestos para "potenciar mecanismos y mejorar tanto la esperanza como la calidad de vida", ha explicado Martín-Montalvo, que además de ser investigador del CSIC forma parte del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER.

Calidad de vida

En esta línea del estudio,"el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, músculo-esqueléticas y metabólicas aumenta con la edad" ya que "más de la mitad de las personas mayores no tienen una calidad de vida óptima".

No obstante, el desarrollo de terapias destinadas a retrasar o evitar la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la edad se ha convertido en una "prioridad global". La capacidad de estos compuestos para modular aspectos relevantes de estas enfermedades anima a seguir las investigaciones, ha concluido Martín Montalvo.

Por último, la investigación científica, dirigida desde el Cabimer, ha contado con la participación del Instituto de la Grasa (IG-CSIC), el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-US), el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío, la Cleveland Clinic y el área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Ciber. Dpa