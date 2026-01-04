Cómo será la jornada judicial del lunes para Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán este lunes un momento clave en su situación judicial al presentarse ante un tribunal federal de Nueva York. Se trata de la primera comparecencia formal en Estados Unidos desde que ambos fueron capturados y trasladados al país en el marco de una operación anunciada por el Gobierno estadounidense.

Según informó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la audiencia se llevará a cabo a las 12 h (14 h Argentina) en Manhattan y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein. En esta instancia inicial, el magistrado procederá a la lectura formal de las acusaciones, la verificación de identidad de los imputados y la definición de medidas preliminares, entre ellas el régimen de detención.

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad donde se alojan acusados de delitos graves a nivel federal. De acuerdo con medios estadounidenses, es probable que ambos continúen privados de la libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Cuáles serán los cargos que recibirá Nicolás Maduro y su esposa tras la caída El caso se enmarca en las acusaciones federales formuladas en 2020 contra Maduro, a quien la Justicia de Estados Unidos señala como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a actividades vinculadas con organizaciones consideradas terroristas por Washington. En el expediente, se lo acusa de haber utilizado su posición de poder para facilitar operaciones ilícitas a gran escala.

Cilia Flores, por su parte, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. Las imputaciones sostienen que habría cumplido un rol clave en el sostenimiento de las actividades atribuidas al entramado liderado por el exmandatario venezolano.