Cómo Petro logró aumentar su popularidad al término de su mandato y qué papel tiene el presidente en las elecciones de Colombia

Cuando la imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se desplomaba tiempo atrás en distintas encuestas, él mismo lanzó un vaticinio con olor a desafío.

"A usted le dicen que el gobierno es impopular", escribió en noviembre de 2023 en la plataforma X, su principal medio de comunicación. "Pero miren: si las elecciones fueran mañana, volveríamos a ganar", sostuvo, citando un sondeo con números más favorables para él.

Ahora, en vísperas de la primera vuelta de las presidenciales el próximo domingo 31, llega el momento de la verdad.

Pese a que la Constitución le prohíbe ser reelecto, Petro atrajo los reflectores de la campaña e hizo que estos comicios sean también una especie de plebiscito sobre su gobierno.

De hecho, la suerte del candidato del oficialismo, el senador de izquierda Iván Cepeda, que encabeza las proyecciones de intención de voto para el domingo, parece atada a la popularidad del presidente.

Las encuestas aún muestran que una parte de los colombianos desaprueban la gestión de Petro, pero también que los índices de aprobación del mandatario subieron este año.

En algunas mediciones, ambas posturas se emparejaron en mitades casi iguales.

Esa mejora de imagen de un gobernante al final de su mandato se ha vuelto inusual en años recientes, tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

"Es más común que los presidentes en ejercicio se sometan a un desgaste", explica Patricia Muñoz Yi, una docente de ciencia política en la Universidad Javeriana de Bogotá especializada en opinión pública y marketing político.

"Sin embargo", le dice a BBC Mundo, "si hubo un punto en común en diferentes estudios de opinión pública fue precisamente que el presidente Petro había aumentado sus niveles de favorabilidad y respaldo".

Entonces, ¿cómo consiguió esto el mandatario colombiano y cuánto puede influir en el resultado electoral?

Caída y repunte

Economista y exguerrillero, Petro asumió en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda electo en la historia de Colombia y tuvo saldos positivos de aprobación en las encuestas en los meses siguientes.

Luego su popularidad comenzó a derrumbarse en distintos sondeos.

AFP via Getty Images Cerca de la mitad de los colombianos rechazan a Petro y votarían por un candidato opuesto a su gobierno, según encuestas.

Dos de cada tres colombianos (66%) consultados en diciembre de 2023 para la tradicional encuesta Invamer desaprobaban su gestión, inquietos por la inseguridad o el costo de vida, y disconformes por la falta de reformas prometidas en áreas como trabajo, salud o pensiones.

Apenas uno de cada cuatro (26%) aprobaba el desempeño presidencial.

Muchos entonces preveían que Petro dejaría el poder con altos niveles de impopularidad, como pasó con sus antecesores inmediatos, Iván Duque y Juan Manuel Santos, a pesar de que este último finalizara el largo conflicto armado con la guerrilla de las Farc y ganara el Nobel de la Paz.

Sin embargo, la misma encuesta de Invamer indicó que en febrero de este año la aprobación de Petro había subido hasta 49,1%, tres puntos más que la desaprobación.

Y, si bien la última medición divulgada la semana pasada muestra que la aceptación del trabajo del presidente disminuyó algo (45,8% contra 50,4% de desaprobación), todavía es casi 20 puntos mayor que en su peor momento.

Algunos sondeos como el de Guarumo y EcoAnalítica arrojan cifras similares, mientras otros ubican el nivel de aprobación de Petro algunos puntos encima o debajo del de desaprobación.

AFP via Getty Images Petro ha logrado aumentar sus índices de aprobación en base a distintas acciones que tomó recientemente, algunas polémicas, dicen expertos.

Los expertos concluyen que hubo una mejora indiscutible en la imagen de Petro por decisiones que tomó en la actual campaña, como decretar en diciembre una subida cercana a 23% del salario mínimo para este año, llevándolo a unos US$460 al cambio.

Sectores empresariales advirtieron que esa medida atípica subiría costos laborales, reduciría la creación de empleos y presionaría al alza la inflación, que en abril subió a 5,68% anual.

La economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre de este año respecto al mismo período de 2025 pese a un mayor gasto público y el desempleo se mantuvo debajo del 9%, la menor tasa en años.

Muñoz observa que acciones de Petro como el aumento del salario mínimo, lograr una reforma laboral aprobada en un pulso con el Congreso para darle beneficios a trabajadores formales o impulsar una reforma agraria para dar tierras a gente de bajos recursos renovaron su conexión con una parte de la sociedad.

"Sectores de izquierda y de centroizquierda han visto cumplidas algunas de las promesas de campaña, o atendidas al menos demandas de políticas públicas sociales que otros gobiernos no atendieron", dice la experta.

Bloomberg via Getty Images El candidato izquierdista colombiano, Iván Cepeda, es impulsado por quienes apoyan a Petro, pero es incierto si eso le bastará para ser electo presidente.

El partido de Petro, Pacto Histórico, se afianzó como la principal fuerza política en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia y obtuvo 25 escaños en un Senado de 103, cinco más que antes.

Pero carecerá de mayorías propias en la próxima legislatura y deberá negociar con otros partidos las leyes que quiera aprobar.

El factor Trump

Petro también pudo haber obtenido réditos de su peculiar relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalan los analistas.

El colombiano fue uno de los gobernantes latinoamericanos más críticos de Trump, ya sea por sus vuelos de deportación de migrantes o sus bombardeos a barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe o el océano Pacífico, en los que han muerto más de 190 personas.

Trump, por su lado, llamó a Petro "narcotraficante" y hasta insinuó que podría ordenar una acción militar en Colombia.

Sin embargo, luego ambos se reunieron en febrero en la Casa Blanca, aparecieron sonrientes en alguna imagen, y las tensiones bajaron.

Anadolu via Getty Images Petro visitó a Trump en la Casa Blanca en febrero para bajar la tensión entre ambos, algo que según analistas mejoró su imagen.

Yann Basset, un profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario en Bogotá, cree que Petro se benefició doblemente con eso.

"Ganó cuando peleó con Trump, porque Trump es impopular en Colombia como en muchas partes", explica Basset a BBC Mundo. "Y cuando las cosas se pusieron muy tensas para Colombia, Petro fue capaz de ir, negociar y distender un poco las relaciones. Esto se le reconoció".

EE.UU. es un aliado clave de Colombia, su principal socio comercial y su mayor financiador de seguridad.

Y, según encuestas, la mayoría de los colombianos quieren que su presidente tenga buenas relaciones con Washington.

¿Le alcanza?

El alza de la popularidad de Petro sin dudas ayuda a la campaña de Cepeda. Pero la cuestión es si le alcanzará para facilitarle un triunfo y asegurar la continuidad de su proyecto político.

Con un estilo menos polémico que el presidente, Cepeda lidera las encuestas pero parece difícil que supere la mitad de los votos válidos que precisa para ser electo en la primera vuelta sin disputar un balotaje.

Es demasiado pronto para proyectar cómo le iría en una segunda vuelta el 21 de junio.

Bloomberg via Getty Images El abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos que podría pasar a un balotaje presidencial en Colombia.

Algunos sondeos dan ventaja y otros desventaja a Cepeda en un hipotético duelo con uno de los dos candidatos de derecha con más intenciones de voto, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.

Lo que está claro es que Petro es un factor clave de polarización política en Colombia, al igual que lo ha sido Uribe por mucho tiempo.

La última encuesta de Invamer mostró que los colombianos también se dividen en mitades casi iguales entre quienes votarían por un candidato a favor del gobierno de Petro (47,9%) o en contra (48,4%).

Así como el mandatario tiene una base firme de apoyo, también hay un "antipetrismo" resuelto a frenar su agenda, que incluye llamar a una asamblea constituyente juntando firmas ciudadanas para cambiar la Constitución del país y lograr reformas frenadas en el Congreso, especialmente la del sistema de salud.

Getty Images Paloma Valencia es candidata presidencial en Colombia por el partido de derecha del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático.

Basset observa que Petro "ha ayudado a Cepeda a mantenerse en el primer puesto en las encuestas", pero "tampoco es que convenza a la mayor parte de la población".

"Petro ha elegido en esta campaña un discurso bastante duro, agresivo sobre la Constituyente en particular, que genera muchas dudas", sostiene el politólogo. "Y esto puede ser un problema para la campaña de Cepeda en el último tramo".

BBC

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FUENTE: BBC