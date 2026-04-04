Cómo llevan a cabo los equipos de élite de EE.UU. las operaciones de rescate en combate

Uno de los dos tripulantes del caza F-15 de EE.UU. derribado este viernes en Irán ha sido rescatado, según dijeron fuentes del gobierno de Washington a medios del país, lo que sería el último episodio de la larga historia de misiones de búsqueda y rescate en combate llevadas a cabo por Estados Unidos a lo largo de las décadas.

Según la CBS, socio estadounidense de la BBC, la operación de búsqueda de un segundo miembro de la tripulación continúa en el interior de Irán.

Las misiones de "Búsqueda y rescate en combate" (CSAR, por sus siglas en inglés) se consideran unas de las operaciones más complejas y urgentes para las que se preparan los ejércitos de EE.UU. y sus aliados.

En EE.UU., las unidades de élite de la Fuerza Aérea están especialmente entrenadas para misiones CSAR y a menudo se despliegan de forma preventiva cerca de zonas de conflicto donde podrían perderse aviones.

En pocas palabras, las misiones CSAR son operaciones militares destinadas a localizar, asistir y, en su caso, rescatar a personal en situación de necesidad, incluidos pilotos derribados y tropas aisladas.

A diferencia de las operaciones convencionales de búsqueda y rescate —que pueden llevarse a cabo durante operaciones humanitarias o tras catástrofes—, las misiones CSAR se desarrollan en entornos hostiles o en zonas de conflicto.

En algunos casos —como en la operación de rescate de la que se informó el viernes en Irán—, las operaciones pueden tener lugar en lo más profundo del territorio enemigo.

Las misiones CSAR suelen llevarse a cabo en helicópteros, con aviones de reabastecimiento como apoyo y otras aeronaves militares disponibles para realizar ataques y patrullar la zona.

Un antiguo comandante de un escuadrón de paracaidistas de rescate declaró a CBS News que una operación de rescate como la que se ha informado en Irán implicaría al menos a 24 paracaidistas de rescate rastreando la zona en helicópteros Black Hawk.

Añadió que el equipo estaría preparado para saltar desde aviones si fuera necesario y que, una vez en tierra, su prioridad sería contactar con el miembro de la tripulación desaparecido.

Una vez localizado, los paracaidistas de rescate prestarían asistencia médica si fuera necesario, eludirían al enemigo y lo llevarían a un lugar donde pudiera ser rescatado, según CBS News.

"Decir que es angustioso y tremendamente peligroso es quedarse corto", declaró el excomandante a CBS News.

"Para esto es para lo que se entrenan, en todo el mundo. Se les conoce como las navajas suizas de la Fuerza Aérea", añadió.

Un vídeo verificado que salió a la luz desde Irán el viernes parecía mostrar helicópteros militares estadounidenses y al menos un avión de reabastecimiento operando sobre la provincia iraní de Juzestán.

Las misiones son sumamente urgentes, ya que es probable que las fuerzas enemigas se desplieguen en la misma zona para intentar localizar al personal estadounidense que los equipos CSAR están tratando de rescatar.

Jonathan Hackett, antiguo especialista en operaciones especiales del Cuerpo de Marines de EE. UU., declaró al programa "World Tonight" de la BBC que la prioridad de un equipo de rescate sería buscar señales de vida.

"Intentan retroceder desde el último punto en el que sabían que se encontraba esa persona y desplegarse en abanico basándose en la velocidad a la que esa persona podría moverse en diferentes circunstancias en este terreno tan difícil", explicó Hackett.

Hackett señaló que este tipo de rescate del que se ha informado sería una "misión de recuperación asistida no estándar", en la que se podría haber contactado previamente con grupos locales de la zona con el objetivo de crear planes de contingencia que pudieran activarse para ayudar en cualquier rescate.

La historia de las misiones CSAR

Las misiones de rescate aéreo en tiempos de guerra tienen una larga historia, que se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando los pilotos realizaban aterrizajes improvisados en Francia para rescatar a sus compañeros derribados.

Las unidades de pararrescate del ejército estadounidense tienen su origen en una misión de 1943 en la que dos cirujanos de combate se lanzaron en paracaídas sobre la entonces Birmania —ahora Myanmar— para ayudar a los soldados heridos.

El primer rescate en helicóptero del mundo tuvo lugar un año después, cuando un teniente estadounidense rescató a cuatro soldados que se encontraban detrás de las líneas japonesas, según la revista Air & Space Magazine del Smithsonian. El incidente también supuso el primer uso operativo de un helicóptero en combate.

Las primeras unidades formales de búsqueda y rescate se crearon en Estados Unidos inmediatamente después del conflicto. Pero el CSAR moderno comenzó durante la guerra de Vietnam.

Una misión, conocida como Bat 21, provocó la pérdida de varias aeronaves y numerosas bajas estadounidenses al intentar recuperar al piloto de un avión derribado tras las líneas norvietnamitas.

La guerra exigió una gran expansión de las misiones CSAR, con un alcance y una complejidad cada vez mayores. La experiencia ayudó al ejército a perfeccionar tácticas y procedimientos que han contribuido a sentar las bases de las operaciones de rescate desde entonces.

Getty Images Las miles de misiones de rescate llevadas a cabo en el sudeste asiático contribuyeron a dar forma a las operaciones modernas de búsqueda y rescate en combate.

Los equipos de rescate aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Aunque cada rama de las Fuerzas Armadas de EE. UU. cuenta con sus propias capacidades limitadas de búsqueda y rescate en combate (CSAR), la Fuerza Aérea de EE.UU. tiene la responsabilidad principal de localizar y rescatar al personal militar.

Esta labor la llevan a cabo principalmente los denominados "paracaidistas de rescate", que forman parte de la comunidad de operaciones especiales del ejército.

El lema oficial del cuerpo de paracaidistas de rescate es "Hacemos esto para que otros puedan vivir", y su labor se considera parte de una promesa más amplia a los miembros del ejército estadounidense de que no serán abandonados.

Este personal está altamente capacitado tanto como combatientes como paramédicos, y pasa por lo que se considera uno de los procesos de selección y entrenamiento más duros del ejército estadounidense.

El proceso de selección y entrenamiento —que dura aproximadamente dos años de principio a fin— incluye entrenamiento en paracaidismo y buceo, así como formación básica en demolición subacuática, supervivencia, resistencia y escape, y un curso completo de paramédico civil.

También reciben cursos especializados en medicina de combate, operaciones complejas de rescate y armas.

Sobre el terreno, estos equipos están dirigidos por oficiales de rescate de combate especializados, que se encargan de planificar, coordinar y ejecutar estas misiones.

Misiones de rescate recientes de EE.UU.

Los equipos de paracaidistas de rescate se desplegaron de forma intensiva durante las guerras de Irak y Afganistán, llevando a cabo miles de misiones para rescatar a soldados estadounidenses y aliados que habían resultado heridos o necesitaban ser evacuados.

En 2005, los equipos de paracaidistas de rescate de la Fuerza Aérea participaron en la recuperación de un Navy SEAL estadounidense que había resultado herido y buscaba refugio en una aldea afgana después de que su equipo sufriera una emboscada y los otros tres miembros murieran, un incidente que más tarde se llevó al cine en la película "El sobreviviente ("Lone Survivor").

Las misiones para rescatar a pilotos estadounidenses derribados han sido poco frecuentes en las últimas décadas.

En 1999, el piloto de un caza invisible F-117 derribado sobre Serbia fue localizado y rescatado por miembros del equipo de pararrescate.

En un incidente muy sonado ocurrido en Bosnia en 1995, el piloto estadounidense Scott O'Grady fue rescatado en una misión conjunta de CSAR de la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines tras ser derribado y evadir la captura durante seis días.

BBC

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FUENTE: BBC