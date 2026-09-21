Cómo la IA influye en la selección de candidatos: 5 novedades que debes conocer antes de postularte a un empleo

Si buscas empleo, la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto un poco aliada y un poco enemiga. Puede ayudarte a preparar una entrevista, a adaptar tu CV a vacantes concretas, pero también puede descartar tu candidatura antes siquiera de que un ser humano haya revisado tus logros y aptitudes.

Los expertos coinciden en que su llegada cambió significativamente la forma de buscar y acceder al mercado laboral, y a medida que los modelos mejoran y se vuelven más potentes, la pregunta ya no es si un algoritmo evaluará tu candidatura, sino cómo prepararte para que lo haga a tu favor.

"El mercado laboral jamás ha sido tan competitivo", le explica a BBC Mundo Adriana Carvajal, que trabajó como reclutadora en empresas tecnológicas como Google y LinkedIn y que desde su cuenta en Instagram da consejos sobre empleo e IA.

"El número de candidatos por oferta es, de media, 250. Y si la vacante se publica con el botón de Easy Apply de LinkedIn, la media se dispara a más de 800 candidatos por anuncio", precisa.

"Eso provoca que para la empresa sea imposible revisar perfiles uno por uno y que, al ver ese botón, los candidatos postulen a todavía más ofertas. De hecho, LinkedIn procesa unas 11.000 candidaturas por minuto. Eso es un 45% más que el año pasado".

Tanto si buscas cambiar de trabajo como si estás en el camino de encontrar tu primera oportunidad, estas son las principales novedades que tendrás que tener en cuenta, según los especialistas.

1. El filtrado automático ya es el estándar, no la excepción

La inteligencia artificial está transformando los procesos de reclutamiento y selección de personal al permitir que las organizaciones evalúen grandes volúmenes de candidaturas de forma más rápida y eficiente.

Los departamentos de recursos humanos pueden detectar el talento más rápido y reducir los tiempos de contratación.

Pero con la llegada del filtrado automático, los postulantes también han recurrido en masa a la IA para que les ayude a incorporar a sus CVs formatos y palabras clave que cumplan con los requisitos.

El objetivo es pasar la primera criba y conseguir llegar a una entrevista.

También postularse a un mayor número de puestos de trabajo en el menor tiempo posible, ya que podemos introducir las preguntas de la solicitud en una herramienta de IA y copiar y pegar la respuesta que nos arroje.

Getty Images Hoy más que nunca hay que adaptar el CV a la vacante que te interesa, dicen los expertos.

Los candidatos más entendidos en IA son capaces de usar los llamados sistemas agénticos o simplemente agentes, un tipo de inteligencia artificial que —más allá de ofrecer respuestas— actúa con autonomía tras darle acceso a nuestros sistemas.

Estos sistemas buscan vacantes, rellenan formularios y postulan a empleos sin necesidad de nuestra supervisión.

Numerosas empleadores advierten que esto está teniendo una consecuencia imprevista: muchas solicitudes tienen el mismo aspecto y tono.

"El resultado es un sistema roto en el que, cuanto más ruido, más hay que filtrar, y cuanto más se filtra, más candidatos se quedan por el camino y más aumenta la sensación de desespero", dice Carvajal.

"Un CV que se destaca entre millones lo hace porque pone tus logros en valor y no solo describe lo que hacías en tu puesto anterior, sino por qué eras bueno en ellos", añade.

2. La contratación por habilidades (skills-based hiring) gana importancia por sobre la titulación

Las tareas básicas con las que un egresado solía empezar en una compañía son las que, en la actualidad, realmente puede ahora la inteligencia artificial: recopilar información, comprobar datos en una tabla de Excel, realizar informes preliminares…

Los expertos creen que esto está haciendo que el acceso al primer empleo sea tan difícil.

"Ahí es donde la gente dice: Oh, ¿y ahora para qué estudié en la universidad? Pues para tener una base, porque la carrera solo te va a dar una visión. Una persona que está comenzando su carrera profesional tiene que entender cuál es su valor", explica Claudia Cárdenas, headhunter y vicepresidenta de Gestión de Talento en la consultora Talent 4 Process.

Para la experta, los jóvenes necesitan diferenciarse no con un CV redactado con IA o con un título universitario, sino que "deben reflejar sus experiencias previas a la titulación como voluntariados, un negocio familiar o empleos temporarios de verano que añadan valor y muestren propósito".

Y este es otro de los aspectos que filtra la IA.

Getty Images Si llegas a la fase de la entrevista, hay herramientas de IA que te permiten hacer simulacros de una reunión con Recursos Humanos.

"Antes de lanzarte a crear un CV mediocre, piensa: ¿Qué es lo que demuestra que fui un buen empleado en mi posición anterior? ¿Cómo lo demuestro con números y ejemplos?", afirma Carvajal.

"Cuando lo tengas, hay una fórmula que se usa mucho en Big Tech y me gusta para explicar claramente tus logros que es: logré [X] medido por [Y] haciendo [Z]", precisa.

Y recomienda: "Por ejemplo, en vez de decir trabajé con clientes, puedes decir: aumenté un 10% trimestralmente los ingresos de 15 empresas, conectando las nuevas funciones de software con sus objetivos de negocio".

3. Prepárate para ser entrevistado por un bot

Existen muchas empresas que utilizan bots de IA para realizar la primera entrevista. Esto no tiene por qué perjudicar al candidato, pero sí necesita estar preparado no sólo las preguntas sino también la metodología.

Es importante llegar a ese momento sabiendo si la prueba consistirá en resolver un problemas técnico o si hay que hacer una presentación.

Dos investigadores, Brian Jabarian, de la Universidad de Chicago (EE.UU.), y Luca Henkel, de la Erasmus University de Rotterdam (Holanda), realizaron un experimento de campo con 70.000 candidatos que optaban a empleos reales.

Cada uno fue asignado aleatoriamente para ser entrevistado o por reclutadores humanos o por agentes de voz basados en IA. Posteriormente, seres humanos evaluaban las entrevistas y tomaban las decisiones de contratación.

Getty Images Empresas como Google están desarrollando sistemas propios para entrevistar a candidatos en la etapa de preselección.

El estudio reveló que los candidatos entrevistados por agentes de IA tienen una probabilidad 12% mayor de recibir ofertas de empleo.

El análisis de las transcripciones de las entrevistas mostró que los cuestionarios de la IA son más estructurados y coherentes, a la vez que se adaptan a cada candidato, lo que los investigadores asociaron a una mayor recopilación de información relevante para la contratación.

Cuando pudieron elegir quién los entrevistaría, el 78% de los postulantes prefirió un bot.

Los expertos además afirman que, para pasar filtros de la IA y destacarse por encima de los demás candidatos, es muy útil que un empleado de la empresa a la que te postulas te recomiende para una posición.

"Dedica tiempo a buscar por LinkedIn a personas que ya trabajan ahí, escríbeles a puerta fría explicando brevemente tu perfil, por qué te interesa ese puesto y pide amablemente que te referencien", dice Carvajal

"Mucha gente se salta este paso porque es incómodo, pero tener a un empleado que sea tu aliado es tu mejor baza para que tu perfil no pase inadvertido".

4. Cada vez más compañías se fijan en las "habilidades blandas"

Para hacer un trabajo efectivamente se necesitan lo que se denominan "habilidades duras": el conocimiento técnico sobre el área de la que eres responsable.

Pero en un mundo laboral siempre cambiante, las menos promocionadas "habilidades blandas" pueden ser igual de importantes, si no más cruciales. Son, por ejemplo, las características y comportamientos personales que hacen a un líder fuerte o un buen miembro del equipo.

Las empresas están comenzando a darse cuenta de la importancia de estos intangibles al construir equipos diversos y exitosos, y han comenzado a incorporarlos en el filtrado por IA, aunque todavía son más los seres humanos quienes las evalúan.

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que las habilidades blandas y transversales se valoran tanto como las técnicas y desempeñan un papel crucial en la fase de selección de personal.

La comunicación efectiva con colegas, clientes y la gerencia requiere destreza e inteligencia emocional. La empatía, el trabajo en equipo y la compasión también son habilidades que caen bajo ese mismo paraguas.

Los investigadores Kimberly Seung Goulart, Jorge Rodríguez-Menés, Josep María Caroz Armayones, de la Universidad Pompeu Fabra, entrevistaron a 14 profesionales de recursos humanos para comprender los procesos de reclutamiento y captación de talento.

Getty Images Le puedes pedir feedback a la IA para que te corrija una propuesta o para que te haga una ficha con tus puntos fuertes y los que tienes que mejorar.

"A menudo, se realiza una selección inicial de los candidatos basada en competencias técnicas, exigiendo certificaciones o buenos resultados en una prueba de programación", se lee en el estudio.

"Posteriormente, de entre este grupo se elige al candidato más idóneo basándose en las habilidades sociales y los rasgos de personalidad demostrados durante las entrevistas".

5. La importancia de conocer bien la empresa a la que te postulas

Cada vez más las empresas buscan candidatos que no solo lleguen por la descripción del trabajo, el sueldo o el horario, sino también por aspectos específicos relacionados con la cultura de la compañía. Y la IA ha permitido filtrar con más eficiencia esos valores particulares durante el proceso de selección.

Por eso, dos compañías de un mismo sector pueden filtrar de forma completamente distinta una misma vacante, y esto es importante saberlo a la hora de postularse a un puesto en sitios web o aplicaciones que son utilizadas por muchas empresas.

"Si acudimos a una plataforma de ofertas de empleo, hay 50 millones de anuncios y a cada una se apuntan 300 personas, muchas de las cuales probablemente no encajen. Entonces es una pérdida de tiempo brutal para todos", le explica a BBC Mundo Toni Gimeno Solans, consultor y formador de atracción de talento en Barcelona.

Getty Images Según los expertos, para pasar los filtros de la IA ayuda mucho que te recomiendo un empleado de la empresa a la que estás postulando.

Para Gimeno, lo más importante es que los candidatos tengan clara su propuesta de valor para la compañía haciendo la tarea antes de postularse, por ejemplo, escribiéndole a la empresa para saber con más claridad y precisión por qué deberían contratarte a ti o por qué te gustaría trabajar allí.

En resumen, el creciente protagonismo de la IA en la selección de personal plantea —según los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— nuevos desafíos para quienes buscan empleo, especialmente los jóvenes, y la preparación y el apoyo que reciban es clave.

"Cada vez hay más ruido en torno de la IA", le dice a BBC Mundo Sukti Dasgupta, directora del Departamento de Empleo, Competencias y Empresas Sostenibles de la OIT.

"Debemos redoblar la inversión en competencias, aprendizaje permanente y protección social para que los jóvenes puedan adaptarse a los cambios. El progreso tecnológico, incluida la IA, debe beneficiar a los jóvenes, no perjudicarlos", concluye.

BBC

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FUENTE: BBC