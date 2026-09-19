Cómo es Macondo Park, el escenario más grande de Europa que creó Shakira para su residencia artística en Madrid

Shakira no es la primera artista en realizar una residencia musical, pero con la que llevará a cabo en Madrid pretende redefinir el concepto.

Para los 12 conciertos que la barranquillera ofrecerá a partir de este viernes y hasta el 11 de octubre en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", se ha levantado una auténtica ciudad al sur de la capital española.

En sus 220.000 metros cuadrados, el llamado Macondo Park ofrecerá mucho más que un espacio donde disfrutar de éxitos como "Hips Don't Lie", "Waka Waka", "Dai Dai" o "Ciega, Sordomuda".

"Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán", explicó Live Nation España, la productora que organiza los conciertos.

En similares términos se pronunció Stefani Fachini De Araujo, asociada en la firma de arquitectos danesa Bjarke Ingels Group (BIG) y quien participó en el diseño del Macondo Park.

"Es una ciudad efímera, un lugar donde las múltiples expresiones de la cultura latina convergen en torno a la residencia artística de Shakira", declaró a BBC Mundo.

Un homenaje al Gabo y a España

El nombre del recinto es un claro homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez y a su obra más importante, "Cien años de soledad".

"Macondo no es un pueblo: es un espejo", escribió Shakira en un artículo publicado días atrás, donde dio detalles sobre los espectáculos.

En 2027, se conmemorará el centenario del nacimiento del "Gabo" y los 60 años de la publicación de la novela que lo consagró, la cual se desarrolla en el ficticio pueblo de Macondo.

Getty Images Shakira espera que su residencia en Madrid muestre al mundo cómo España ha abrazado y celebra la inmigración latinoamericana.

Por su parte, Fachini contó que la idea de rendir tributo al máximo exponente del llamado realismo mágico fue de la cantante.

"El nombre surge directamente de la visión de Shakira y definió el diseño desde el principio", aseguró.

"Para Shakira, era fundamental convertir la identidad latina en una experiencia compartida en la que todos se sintieran representados. Su idea era dar vida al Macondo de Gabriel García Márquez, transformando un pueblo que solo existe en la ficción en un lugar que la gente pudiera experimentar: un mundo donde la realidad y la magia conviven", explicó.

La elección de Madrid como sede de su residencia artística tampoco fue casual.

"Aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa", escribió Shakira hace unos días en una carta.

"La integración conmueve por su naturalidad, quizás porque hace cinco siglos fueron los españoles quienes cruzaron el océano. Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas", agregó.

"El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo. De Madrid se dice que quien no es de ningún lado es de aquí", aseveró.

Cortesía BIG El Macondo Park está conformado por ocho pabellones que están alrededor de la zona donde actuará la barranquillera.

Más allá de la música

Según los organizadores y quienes han materializado la idea, la residencia de Shakira será distinta de la de otros artistas porque abarcará mucho más que conciertos.

"Queríamos que la experiencia comenzara mucho antes del espectáculo y continuara mucho después", afirmó Fachini.

Y, para hacer realidad este concepto, los organizadores no solo construyeron el llamado Estadio Shakira, donde actuará la cantante, el cual cuenta con una gran tarima elevada para mejorar la visibilidad y con gradas distribuidas alrededor de una amplia explanada.

Además, se han instalado varios pabellones dedicados a promover y celebrar la cultura latina.

"Concebimos el Macondo Park como un pueblo, con sus propias calles, puntos de encuentro y lugares emblemáticos", explicó Fachini.

Tras pasar los arcos de bienvenida donde se lee "Es Latina", cada uno de un color distinto, los asistentes podrán dirigirse a las distintas áreas por senderos específicos.

Uno de esos caminos terminará en "La Biblioteca", donde habrá un espacio inmersivo inspirado en "Cien años de soledad". Allí, además, 24 escritoras, entre ellas, la española Rosa Montero y la mexicana Lydia Cacho, participarán en eventos y charlas.

Cortesía BIG Ocho caminos llevarán a los asistentes a los conciertos, pero también a un recorrido por gastronomía y literatura latinoamericana, así como por la carrera de la cantante.

Otro sendero terminará en "El Taller", un espacio dedicado a la moda, donde diseñadores emergentes pondrán exhibir sus trabajos junto a firmas de alta costura. El espacio contempla pasarelas y exhibiciones para mostrar las distintas propuestas.

Los visitantes también podrán conocer la gastronomía latinoamericana gracias a "El Mercado", un espacio que estará bajo la dirección del chef español Rafa Zafra.

Por su parte, en el pabellón llamado "La Sala" se presentarán artistas como Nathy Peluso, Amaia, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness y LaBlackie o DJ como Klandestina y Virtual Diva.

En "El Museo de Shakira" y el "Club la Loba" los fanáticos de la barranquillera podrán conocer de la carrera y vida de la artista, así como recrear cuatro de sus videos musicales y adquirir merchandising, reseñó la revista Billboard.

También está "Macondito", un parque infantil para los más chicos en cuyo diseño no solo participó Disney, sino también los hijos de Shakira, Milan y Sasha.

"Al final, todos los caminos convergen en una avenida central, en cuyo corazón se alza el Árbol de Macondo, eje central de todo el proyecto, donde el público se reúne para celebrar con actuaciones y diversas actividades", agregó Fachini.

"No mucha gente está familiarizada con la tradición y cultura de Latinoamérica. Esta será una buena oportunidad para disfrutar de este mundo. Es un parque temático para celebrar con nosotros la pertenencia y el sentimiento de ser latino", explicó esta semana Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, durante un recorrido que ofreció a periodistas por el recinto.

En este sentido también habrá demostraciones artísticas como El Carnaval de Barranquilla, para lo cual 100 actores y 30 músicos viajarán desde dicha ciudad hasta Madrid, según reportó el diario El Colombiano.

Cortesía Live Nation Las estructuras del recinto son desmontables y reutilizables, aseguraron sus diseñadores.

Dentro de los espacios, también se han creado dos zonas exclusivas cuyas entradas superaron los US$ 630. Se trata de experiencias premium para disfrutar de la residencia desde perspectivas privilegiadas.

Los organizadores estiman que unas 600.000 personas pasarán por el recinto durante las próximas semanas, lo que convertirá esta residencia en la más grande de la historia de Europa hasta la fecha.

Pero no todos están contentos con la residencia de Shakira.

El Ayuntamiento de Getafe alertó esta semana sobre los "problemas de movilidad y ruido" que generarán para los vecinos de Villaverde y Getafe los "macroconciertos de Shakira".

Por ejemplo, mencionó cómo "el flujo de las decenas de miles de asistentes", "bloquea los accesos cotidianos a las viviendas y trabajos del municipio".

La magia hecha para no durar

La arquitecta aseguró que el Macondo Park fue desarrollado con el objetivo de que "la experiencia comenzara mucho antes del espectáculo y continuara mucho después".

Y, por ello, durante los días de conciertos, el público podrá disfrutar del recinto durante toda la jornada, aseguró Pino.

Además, la organización está estudiando junto con las autoridades madrileñas la posibilidad de que, de lunes a jueves, los estudiantes de colegios puedan visitar las instalaciones y conocer de primera mano las distintas propuestas que albergará el recinto, publicó la prensa española.

La arquitecta aseguró que la sostenibilidad fue uno de las prioridades a la hora de diseñar el recinto.

"Las estructuras están fabricadas íntegramente con componentes estándar que pueden desmontarse y reutilizarse tanto en la construcción convencional como en futuros eventos", indicó.

Aunque su diseño tomó seis meses y su construcción se prolongó por varias semanas, el recinto no fue pensado para durar más allá de los conciertos.

"Al igual que Macondo, el parque existe solo por un instante —lleno de color, música y vida— antes de desaparecer y dejar un recuerdo que perdurará para siempre en cada visitante", aseguró Fachini.

Cortesía Live Nation El Estadio Shakira podrá acoger a más de 55.000 espectadores, de acuerdo con los organizadores.

FUENTE: BBC