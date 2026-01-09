Cómo es la vida de Venezuela tras la caída del exdictador Nicolás Maduro en 11 impactantes fotos

Incertidumbre, cautela y expectativa atraviesan a la sociedad venezolana a casi una semana del fin del régimen, mientras el gobierno interino busca estabilizar el país en medio de tensiones políticas, económicas y de seguridad.

A seis días de la caída de Maduro, Venezuela se encuentra en una etapa de transición cargada de interrogantes.

Seis días después de la caída del dictador Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre política y la presión internacional. La abrupta salida del poder de quien gobernó el país durante más de una década generó una mezcla de alivio, expectativa y temor entre los ciudadanos, que aún no logran dimensionar el alcance de los cambios en marcha.

En Caracas y en las principales ciudades, la vida cotidiana transcurre con una aparente normalidad, aunque atravesada por un clima de cautela. Muchos venezolanos evitan manifestarse públicamente o expresar opiniones políticas, mientras persiste el temor a reacciones de sectores leales al antiguo régimen y a posibles episodios de violencia aislada.

Venezuela marcha EFE El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez busca consolidar el control institucional y enviar señales de distensión tanto hacia el interior del país como a la comunidad internacional. En ese marco, se anunciaron liberaciones de presos políticos y gestos orientados a mostrar una apertura gradual, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que la situación sigue siendo frágil.

En paralelo, la presencia de fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares se mantiene en varios barrios populares, lo que alimenta la sensación de inseguridad. Si bien no se registraron enfrentamientos de gran escala, la tensión sigue latente y el control territorial continúa siendo uno de los principales desafíos del nuevo escenario político.

Venezuela El Helicoide La sede de El Helicoide este jueves, en Caracas, donde se encuentran detenidos venezolanos y extranjeros. EFE La economía, golpeada por años de crisis, enfrenta ahora un período de profunda incertidumbre. Comercios, empresas y trabajadores aguardan definiciones sobre el futuro de las sanciones, la política cambiaria y el manejo de los recursos petroleros, mientras la inflación y la escasez siguen condicionando la vida diaria.