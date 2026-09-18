Cómo el peso colombiano se convirtió en una de las monedas más fuertes del mundo en 2026

El peso colombiano, una moneda marcada históricamente por la volatilidad y la devaluación, lleva en los últimos años una racha ascendente que este 2026 se ha acelerado, comportándose como una de las más fuertes del mundo frente al dólar estadounidense.

Solo este año se ha revaluado casi un 23% y, desde 2022, lo ha hecho un 38%. A fines de 2022, un dólar superaba los 5.000 pesos. Hoy ronda los 3.100 pesos.

Para muchos colombianos esto ha supuesto un aumento de su poder adquisitivo. Con menos pesos adquieren más dólares y más productos.

Para otros tantos es un reto, ya que productores nacionales y exportadores reciben menos dólares a cambio de sus bienes.

El economista José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia, recuerda pocos episodios tan marcados como este.

"Uno podría decir que el peso estaba demasiado devaluado, pero la magnitud de la revaluación de este año es excesiva", le dice Ocampo a BBC Mundo.

Pero, ¿qué hay detrás de esta revaluación histórica del peso? ¿Y quiénes ganan y quiénes pierden?

¿Por qué está fuerte el peso?

Un peso fortalecido suele ir de la mano de un dólar barato y abundante en el país.

"Todo lo que traiga dólares a la economía hace que el dólar baje su precio y que el peso se revalúe. Ahora mismo hay mucha oferta de dólar en Colombia", explica Oskar Nupia, economista de la Universidad de los Andes.

Los dólares entran por varías vías.

En 2025, por ejemplo, las remesas enviadas por colombianos en el exterior a sus familias superaron los US$13.000 millones, un aumento del 10,6% con respecto a 2024, según datos de Migración y del Banco de la República.

Eso supone un 3% del producto interior bruto colombiano.

"Es difícil cuantificar, pero también el ingreso de dólares del narcotráfico ha acentuado la revaluación del peso", señala Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

De acuerdo a datos de la Universidad EAFIT, esa economía ilícita generó US$16.500 millones en 2024 en Colombia.

"Una cifra que habría superado los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo, principal producto legal de exportación del país", según el informe.

Getty En 2025, por ejemplo, las remesas enviadas por colombianos en el exterior a sus familias superaron los US$13.000 millones.

Díaz también resalta la debilidad del dólar a nivel internacional: "Eso lleva a que las demás monedas se aprecien".

La bajada de la divisa estadounidense se ha visto acentuada por la incertidumbre en torno a las políticas de Donald Trump y por el flujo de inversiones a nivel global.

Ante la perspectiva de menores retornos y una mayor volatilidad en EE.UU, algunos dirigen sus recursos hacia otros mercados, potenciando monedas como el peso colombiano.

La tasa de interés en Colombia está ahora mismo fijada en un 12%, con una inflación del 6,4%.

Estos valores al alza, según Nupia y Díaz, amplifican el atractivo para inversionistas.

"Quien traiga dólares o preste dinero al gobierno obtiene ahora un rendimiento más alto. Eso aumenta el flujo de divisas y, por ende, la revaluación del peso", coinciden los expertos.

Colombia, un país exportador de petróleo, también podría estar beneficiándose de los altos precios de dicha materia, encarecida a nivel mundial por la inestabilidad geopolítica y conflictos en Medio Oriente.

Aunque Nupia cree que, en el caso colombiano y debido a la estrategia de reducir la dependencia del petróleo que impulsó el expresidente Gustavo Petro, no ha habido una correlación tan directa con respecto al valor del peso.

¿A quién favorece y a quién perjudica un peso alto?

Raul ARBOLEDA / AFP via Getty Images Colombia es uno de los principales exportadores de flores del mundo, un sector al que puede afectar la apreciación del peso.

En economía cuesta encontrar fórmulas con las que todos ganen y nadie pierda.

Ocampo opina que un peso fuerte, de hecho, le importa poco a un colombiano medio.

"Esto beneficia sobre todo a importadores y al sector financiero", explica.

Mientras que Nupia cree que, desde el punto de vista del consumo, a la clase media le favorece un peso fuerte al poder comprar productos importados a un precio más barato.

China es el país que más productos exporta a Colombia, por encima de Estados Unidos, que es a su vez el principal importador de bienes colombianos.

"La clase media que compra productos chinos como ropa, calzados, electrodomésticos o autos lo adquiere todo a menor precio", ejemplifica el economista.

"Si los equipos de transporte y maquinaria se abaratan, eso puede ayudar a modernizar la economía", añade Díaz.

Este experto también señala como beneficiario de un peso fuerte al gobierno y su deuda: "Si el peso se aprecia, la deuda en dólares baja, pues necesita menos pesos para saldarla".

Ever Mercado/Bloomberg via Getty Images Las importaciones a Colombia se abaratan con un peso fortalecido.

La otra cara de la moneda la sufren productores nacionales y exportadores.

Los primeros porque compiten con productos importados más baratos que podrían desplazar a los nacionales.

Los segundos porque reciben menos pesos por cada dólar y esto les perjudica.

La apreciación del peso colombiano frente al dólar reduce, por ejemplo, los ingresos en pesos que reciben los caficultores por sus exportaciones, a pesar de los altos precios internacionales del grano.

Estos sectores, además, enfrentan el reciente incremento del salario mínimo en Colombia, una reforma laboral que redujo horas de trabajo y aumentó recargos por horas extras y nocturnos, y el aumento en los precios de la energía y el transporte.

"Toda esa combinación es brutal para exportadores y productores, aunque hasta ahora los datos al respecto no son tan negativos", señala Ocampo.

¿Cuánto durará el peso alto?

Un peso revaluado es inusual en Colombia.

"Tenemos más historia de devaluaciones que revaluaciones", dice Nupia.

Díaz recuerda otros episodios similares de apreciación en los 90, cuando Colombia experimentó un boom petrolero al descubrir yacimientos que multiplicaron sus reservas y exportaciones.

O en 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se trabajó para atraer capital extranjero y brindar garantías de seguridad con una política agresiva contra el crimen organizado y las guerrillas.

Los tres economistas consultados por BBC Mundo coinciden en que la inercia actual tiene pocos precedentes por su fortaleza y sostenibilidad en el tiempo.

Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images Algunos planes económicos de De la Espriella llevan a los expertos a pensar que la fortaleza del peso podría mantenerse más de lo habitual.

Tampoco se vislumbra una depreciación inmediata, aunque es difícil de predecir.

"El gobierno tendrá que seguir endeudándose en dólares y la decisión más importante estará en manos del Banco de la República", opina Ocampo.

Díaz pronostica que el ingreso de dólares va a continuar y que eso pospondrá una devaluación importante del peso.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, por ejemplo, planea revertir la política minero-energética de Petro y aumentar las explotaciones y exploraciones de gas y petróleo.

"Eso seguramente atraerá inversión extranjera a esos sectores y, si De la Espriella tiene éxito en su política de seguridad, más agresiva que la de Petro, podría llegar más capital foráneo a otros sectores", dice Díaz.

"Le auguro más tiempo a esta coyuntura, más de lo que era tradicional en Colombia", agrega.

FUENTE: BBC