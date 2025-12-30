¿Cómo desapareció el vuelo MH370? La misma expedición que halló el ARA San Juan reactiva la búsqueda

A casi once años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines , uno de los mayores misterios de la aviación moderna, el Gobierno de Malasia confirmó que se reanudará la búsqueda de la aeronave en el océano Índico. Las tareas comenzarán el próximo 30 de diciembre y estarán a cargo de la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity , la misma compañía que participó en la localización del submarino argentino ARA San Juan .

El Ministerio de Transporte de Malasia informó en un comunicado que la operación se extenderá por un período de hasta 55 días, con búsquedas intermitentes en zonas consideradas de alta probabilidad para encontrar restos del avión. La exploración se centrará en una nueva área de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino.

Ocean Infinity firmó un contrato bajo la modalidad de “si no se encuentra, no se cobra”. La empresa solo recibirá una compensación de 70 millones de dólares en caso de lograr la localización de restos del MH370 . Por el momento, la compañía evitó hacer declaraciones públicas sobre esta nueva etapa de la búsqueda.

Se trata de una firma británico-estadounidense especializada en prospección del fondo oceánico y robótica marina, reconocida por su experiencia en hallazgos complejos en aguas profundas. En 2022, Ocean Infinity aportó expertos y tecnología para localizar el Endurance, el histórico barco del explorador Sir Ernest Shackleton, hundido en la Antártida.

No será la primera vez que la empresa intente dar con el avión. En 2018, Ocean Infinity ya había llevado adelante una búsqueda en un área superior a los 80.000 kilómetros cuadrados del océano Índico, aunque sin resultados positivos. A pesar de ese antecedente, la compañía decidió volver a intentarlo ante nuevas hipótesis y análisis de datos.

En 2018 se descartó una teoría

Ese mismo año, una investigación oficial de Malasia concluyó que el avión fue desviado manualmente durante el vuelo y no mediante el piloto automático. El informe sostuvo que no podía descartarse una interferencia ilícita de terceros, aunque rechazó las teorías que apuntaban a una acción suicida del piloto o copiloto y descartó también un fallo mecánico como causa del siniestro.

La historia del vuelo MH370

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014, tras despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín y perder contacto con el radar luego de desviarse de su ruta original. A bordo viajaban 12 tripulantes malasios y 227 pasajeros de diversas nacionalidades, en su mayoría ciudadanos chinos, además de personas de Australia, Indonesia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán.

La desaparición del avión dio lugar a una de las mayores operaciones de búsqueda submarina de la historia. Australia encabezó el esfuerzo internacional junto con Malasia y China, rastreando más de 77.000 kilómetros cuadrados del fondo marino en una remota región del sur del océano Índico. La búsqueda oficial concluyó en enero de 2017 sin resultados concluyentes.

Un informe posterior de investigadores australianos calificó como “casi inconcebible” que, en la era moderna, no se haya podido brindar una respuesta definitiva a las familias de las víctimas. Con esta nueva expedición, renace la esperanza de esclarecer qué ocurrió realmente con el vuelo MH370 y cerrar uno de los capítulos más enigmáticos de la aviación mundial.