Colombia y Estados Unidos: "acercamiento" tras el duelo Donald Trump vs Gustavo Petro

La Colombia de Gustavo Petro y los Estados Unidos de Donald Trump inician contactos tras el violento pulso público entre los mandatarios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha reunido con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para un "primer acercamiento" con el que los dos países aspiran a superar la crisis diplomática abierta el fin de semana y marcada por las amenazas directas del mandatario estadounidense, Donald Trump, en redes sociales.

De la reunión, "larga, franca y constructiva", ha salido un mínimo consenso acerca de la necesidad de "subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales", así como de celebrar a futuro otras reuniones "con el objetivo de llegar a una pronta solución", ha explicado este martes el Ministerio de Exteriores de Colombia en un comunicado.

Uno de los primeros gestos será la vuelta a Washington del embajador de Colombia, Daniel García-Peña, tal como ha confirmado él mismo en declaraciones a Blu Radio, un día después de ser llamado a consultas. Según García-Peña, las dos partes han acordado mantener activos los canales diplomáticos y suavizar el "enfrentamiento verbal", si bien Gustavo Petro habría expresado su "preocupación" por algunos términos utilizados por Donald Trump.

Donald Trump y Gustavo Petro tensaron la cuerda de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El presidente de Estados Unidos calificó a su homólogo de Colombia de "líder del narcotráfico" y amenazó con la imposición de aranceles a las exportaciones hacia el país norteamericano, si bien esta advertencia no ha llegado a consumarse. El encargado de negocios alegó en el encuentro con Petro que es competencia "exclusiva" de Trump, según la nota de Exteriores.