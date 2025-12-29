China apuesta por bajar ciertos aranceles de importaciones a partir del 2026
China buscar marcar tendencia y decide bajar en 2026 los aranceles de importación de ciertos productos sanitarios e industriales.
El Gobierno de China ha informado este lunes de que rebajará en 2026 los aranceles a las importaciones de ciertos productos sanitarios o de aquellos fabricados con materias primas como es el caso del polvo negro reciclado empleado en las baterías de litio.
Según el documento elaborado por la Comisión Aduanera de Aranceles del Consejo de Estado de China, también se reducirán las tarifas a los componentes hidráulicos, las correas de transmisión o la sangre artificial y kits de diagnóstico de ciertas enfermedades.
Además, se eliminarán los aranceles que afectan a los micromotores, máquinas de impresión y ácido sulfúrico para aplicar los gravámenes de 'nación más favorecida' (MFN, por sus siglas en inglés).
China busca sinergia de mercados
El organismo público de China ha explicado que el objetivo es reforzar "las sinergias entre los mercados y recursos nacionales e internacionales", para lo que los aranceles se situarán por debajo de los niveles MFN para 935 materias primas de cara al próximo año. Dpa