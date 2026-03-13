Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, el uruguayo en la lista de los narcos más buscados por EE.UU.

Esta vez no hubo escape milagroso para Sebastián Marset.

El líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, uno de los narcos incluidos en la lista de los más buscados por EE.UU. y requerido en varios países, fue capturado este viernes en Bolivia .

"Hay un operativo que se desplegó en la madrugada, desde las 2 de la mañana están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y a su estructura", dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, a la radioemisora ABC Cardinal.

"La información que yo recibí es que es positivo, que ya se le tiene asegurado a él (Marset)", agregó.

Marset, de 34 años, estaba acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y de lavado de dinero en EE.UU. La agencia antidrogas de dicho país, DEA , ofrecía pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.

Según el diario uruguayo El País, "el narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local".

Su detención llega casi tres años después de que escapara junto a su familia de un operativo en Bolivia que involucró a más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados y seis allanamientos, según se informó en aquel entonces.

Lo increíble de aquel operativo es que su paradero se conoció gracias a la pasión de Marset por el fútbol.

El uruguayo, quien jugó como futbolista profesional, había sido identificado en la cancha en un partido con Los Leones El Torno, un equipo de la Liga Cruceña de Fútbol que él, además, administraba.

Getty Images Una de las pocas imágenes que hay del operativo de captura de Marset de este viernes.

De Dubái a Bolivia

Marset fue una figura más o menos desconocida para el público en general hasta 2021, cuando fue detenido en Dubái por viajar con un pasaporte paraguayo falso.

Luego de que el gobierno uruguayo le emitiera de forma urgente un nuevo pasaporte -lo cual desató numerosas renuncias e investigaciones judiciales-, Marset fue liberado y desapareció.

En 2022, tras una investigación que la DEA caracteriza como "la mayor y más trascendental" contra el crimen organizado en la historia de Paraguay, se vinculó a Marset con el envío de 16 toneladas de cocaína a Europa.

El operativo, llamado A Ultranza Py, estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022. Marset ha sido señalado como supuesto autor intelectual del asesinato.

Ese mismo año se fugó a Bolivia. Desde entonces, su pareja y su hermano, además de otras personas vinculadas a su organización, han sido detenidos.

Sus orígenes

De acuerdo con medios uruguayos, Marset fue preso por primera vez en su país natal en 2013 por narcotráfico.

Fue durante los cinco años que pasó en la prisión de Libertad donde supuestamente hizo los contactos internacionales que le permitieron promover su organización criminal.

Después de salir de prisión, Marset tuvo varias ocupaciones tanto en su país como en Paraguay, incluido futbolista profesional y productor musical.

De acuerdo con el portal Insight Crime, "Marset tiene vínculos con varios grupos criminales en distintos lugares del mundo, incluido el clan Insfrán, de Paraguay; el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil, y la 'Ndrangheta, de Italia".

BBC

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FUENTE: BBC