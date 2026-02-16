Brutal tiroteo en pleno partido de hockey sobre hielo en Estados Unidos: un muerto y al menos 4 heridos
El hecho ocurrió en el estado de Rhode Island, al noreste de Estados Unidos. Según trascendió, el tirador también murió.
Al menos una joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island. El tirador también murió, según informó la oficina del alcalde de Pawtucket.
Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos intervienen para ayudar a las fuerzas del orden locales, según informó un portavoz de la agencia a CNN. Mientras tanto, al conocerse el dato de la muerte del autor del tiroteo, la policía local indicó que ya no busca más sospechosos.
Te Podría Interesar
¿Qué se sabe sobre el tiroteo en el estadio de hockey?
Los equipos que jugaban eran el cooperativo Coventry-Johnston y el cooperativo St. Raphael-Providence Country Day-North Providence-North Smithfield. El lugar donde se disputaba el partido era la pista de hielo Dennis M. Lynch. Fue allí que se desató un tiroteo por causas que aún no se conocen.