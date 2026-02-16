Brutal tiroteo en pleno partido de hockey sobre hielo en Estados Unidos: un muerto y al menos 4 heridos

El hecho ocurrió en el estado de Rhode Island, al noreste de Estados Unidos. Según trascendió, el tirador también murió.

Al menos una joven murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island. El tirador también murió, según informó la oficina del alcalde de Pawtucket.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos intervienen para ayudar a las fuerzas del orden locales, según informó un portavoz de la agencia a CNN. Mientras tanto, al conocerse el dato de la muerte del autor del tiroteo, la policía local indicó que ya no busca más sospechosos.