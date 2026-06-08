Batacazo en Perú: Sánchez da vuelta la elección y supera a Fujimori por menos de tres mil votos

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"Es el día de la recuperación de la democracia": Sánchez celebró su ventaja en Perú

El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifican un empate técnico contra la derechista Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar desde un balcón a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia".

El candidato de Juntos por el Perú agradeció, en nombre del movimiento popular, la unidad de los pueblos quechuas, a los que atribuyó su virtual victoria electoral con el 50,3 % de votos, contra el 49,7 % a favor de la candidata de Fuerza Popular, de acuerdo a la proyección presentada por la encuestadora Ipsos, que tiene un margen de error del 1,9 %.

"Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano", expresó Sánchez desde un balcón en la céntrica plaza San Martín y donde besó a su esposa antes de dar un discurso a sus simpatizantes.

El candidato que representa y reivindica al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destacó que, en la proyección de los resultados totales, "hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia".