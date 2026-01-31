Una iglesia católica ubicada en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos , volvió a quedar en el centro del debate tras ser reconvertida en un gimnasio , un proceso que refleja los profundos cambios culturales y religiosos que atraviesa Europa en los últimos años.

Se trata de la Sint-Gertrudiskerk, un templo construido en 1924 que fue cerrado en 2018 debido a la caída sostenida en la cantidad de feligreses. Tras su clausura, el edificio fue adaptado para albergar al COMMIT Health Club, un centro de entrenamiento que hoy ocupa el mismo espacio donde durante décadas se celebraron misas y actividades religiosas.

La reconversión volvió a ser noticia luego de que una influencer compartiera un video entrenando entre máquinas y pesas, mientras definía el lugar como “mágico”. Las imágenes se viralizaron rápidamente y multiplicaron las reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios destacaron la reutilización de un edificio histórico para evitar su abandono, otros —entre creyentes y defensores del patrimonio cultural— expresaron su rechazo.

Viral: Así se ve la iglesia católica en Países Bajos que fue reconvertida en un gimnasio

Consideran que la transformación de un templo en un espacio comercial simboliza la pérdida de valores espirituales y el debilitamiento de la tradición religiosa en la sociedad europea.

Este caso se suma a otros similares en los Países Bajos, donde iglesias que dejaron de funcionar fueron reconvertidas en bibliotecas, viviendas o centros culturales, reavivando el debate sobre el futuro del patrimonio religioso.