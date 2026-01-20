Así fue el nuevo choque de un tren contra un muro en pleno temporal en España: los fuertes detalles

El fuerte temporal en Cataluña generó un grave accidente ferroviario cerca de Barcelona, obligó a suspender clases, cortar autopistas y activó un amplio operativo de emergencia.

Un tren de Rodalies de la línea R4 chocó contra un muro de contención que cayó sobre las vías en Gelida, cerca de Barcelona, en España, en medio de un fuerte temporal de lluvias. El impacto dejó un muerto, cinco heridos graves y otros 15 con lesiones leves. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo.

Este martes por la tarde, un tren de cercanías de la línea R4 de Rodalies sufrió un grave accidente entre Gelida y Sant Sadurní. Según las primeras informaciones, el tren chocó de manera frontal después de que un muro de contención cayera sobre las vías, producto de la acumulación de lluvias registradas durante el temporal que atraviesa la zona.

¿Qué causó este nuevo accidente de trenes en España? Los primeros indicios apuntan a que las fuertes lluvias en Cataluña provocaron el desprendimiento de rocas o el colapso del muro de contención, que terminó cayendo sobre la vía justo antes del paso del tren. De todas formas, las autoridades continúan evaluando el escenario para determinar con precisión cómo se produjo este desprendimiento.

El otro accidente durante el temporal Además, el temporal también afectó a otros tramos de Rodalies. Entre Tordera y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, se produjo un descarrilamiento luego de que una roca quedara sobre la vía. En este tren viajaban unas diez personas y no se registraron heridos.

Esta situación climática, que llevó a emitir una alerta naranja debido al temporal, provocó que algunas localidades tomaran la decisión de suspender las clases, que se cortara la circulación en algunas autopistas y que algunos ríos se desbordaran.