Así es la mansión de Thiago do Nascimento Mendes, uno de los capos narcos que detuvieron en Río de Janeiro

Thiago do Nascimento Mendes, alias “Belão do Quitungo”, es uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho. Fue capturado en el marco de la “Operación Contención” contra los narcos en Río de Janeiro

La mansión de Mendes está ubicada en una favela.

Tras el megaoperativo en Brasil que se llevó a cabo en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Thiago do Nascimento Mendes, alias “Belão do Quitungo”, fue capturado. Se trata de un líder de una banda narco que era intensamente buscado por las autoridades.

Cabe destacar que como consecuencia del enfrentamiento entre los efectivos policiales y los delincuentes, más de 132 personas murieron. Además, más de 80 fueron detenidas. Dicho operativo busca frenar la expansión del narcotráfico.

Cómo es la mansión del capo narco del Comando Vermelho En las últimas horas, se conocieron imágenes de cómo es la mansión en la que vivía Mendes. La casa, la cual se encuentra en el medio de una favela, cuenta con una pileta y varias pinturas. Según indicaron medios locales, dicho domicilio funcionaba como el búnker del capo narco.

Quién es Thiago do Nascimento Mendes "Belão do Quitungo" es uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones narcos más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del '70.