Año Nuevo: así festejan los países del mundo la llegada del 2026

Putín y Zelenski enviaron sendos mensajes para despedir el año

Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como su par ucraniano, Volodímir Zelenski, despidieron este miércoles el año con sendos mensajes mensajes que hicieron alusión al conflicto bélico entre ambos países.

Putin aseguró que confía en la victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania iniciada en 2022. El tradicional mensaje fue transmitido por televisión y tuvo como primeros destinatarios a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, ubicadas a nueve husos horarios de Moscú.

En un mensaje directo a los soldados rusos desplegados en Ucrania, el mandatario sostuvo que “millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, y remarcó el respaldo popular a las Fuerzas Armadas. “¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo! ¡Creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, enfatizó.

Putin volvió a responsabilizar a Ucrania por el estancamiento de las negociaciones de paz que se desarrollaron a lo largo de 2025. El mensaje presidencial tuvo como escenario una catedral ortodoxa y el Kremlin.

Por su parte, Zelenski, emitió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz. "Creemos en la paz, luchamos por ella, y trabajamos para llegar a ella", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, que acompañó con una foto suya junto a su mujer, Olena Zelenska.

Cabe recordar que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania va camino de cumplir cuatro años el próximo mes de febrero.