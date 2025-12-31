Año Nuevo: así festejan los países del mundo la llegada del 2026
Después de las celebraciones de Año Nuevo 2026 en Kiritimati, Kiribati, el primer lugar del mundo en recibirlo, ahora le toca celebrar a Tailandia.
El planeta empezó a despedir el 2025 y a recibir el Año Nuevo 2026 desde uno de los puntos más remotos del mundo. El atolón de Kiritimati, perteneciente a la nación insular de Kiribati, se convirtió oficialmente en el primer lugar del globo en celebrar la llegada del nuevo año, marcando el inicio de una cadena de festejos que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del mundo.
Como es tradición, el Año Nuevo avanza de este a oeste, atravesando husos horarios y culturas diversas. Desde pequeñas comunidades del Pacífico hasta grandes capitales globales, miles de millones de personas se preparan para celebrar el cambio de calendario tras un 2025 signado por conflictos internacionales, emergencias climáticas cada vez más frecuentes y un escenario económico global inestable.
En el marco de los festejos por el fin de año, la recientemente galardonada con el premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado, y quien fuera su compañero de fórmula por la presidencia, Edmundo González, difundieron un mensaje en sus redes sociales, en el que vaticinaron el inicio de una nueva era para Venezuela.
"Estamos llegando al final de un año decisivo, un año que no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después en nuestra historia contemporánea", se oye decir a González. "Venezuela tiene un camino posible, libre, realista y democrático", dijo asegurando que el proceso "que exige orden, constancia y compromiso colectivo" para dar frutos.
Por su parte, María Corina reconoció el esfuerzo de los aliados internacionales que acompañaron los "pasos decisivos" que dio el país hacia su liberación, y reiteró la necesidad de "recordar una y otra vez" que fueron la valentía y el coraje colectivos los que impulsaron los progresos.
Mensaje de Corina Machado por año nuevo
Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como su par ucraniano, Volodímir Zelenski, despidieron este miércoles el año con sendos mensajes mensajes que hicieron alusión al conflicto bélico entre ambos países.
Putin aseguró que confía en la victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania iniciada en 2022. El tradicional mensaje fue transmitido por televisión y tuvo como primeros destinatarios a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, ubicadas a nueve husos horarios de Moscú.
En un mensaje directo a los soldados rusos desplegados en Ucrania, el mandatario sostuvo que “millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, y remarcó el respaldo popular a las Fuerzas Armadas. “¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo! ¡Creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, enfatizó.
Putin volvió a responsabilizar a Ucrania por el estancamiento de las negociaciones de paz que se desarrollaron a lo largo de 2025. El mensaje presidencial tuvo como escenario una catedral ortodoxa y el Kremlin.
Mensaje de Putín por fin de año 2025
Por su parte, Zelenski, emitió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz. "Creemos en la paz, luchamos por ella, y trabajamos para llegar a ella", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, que acompañó con una foto suya junto a su mujer, Olena Zelenska.
Cabe recordar que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania va camino de cumplir cuatro años el próximo mes de febrero.
A la espera de la llegada del Año Nuevo en nuestro país, ya son varios los países a lo largo del mundo, que comienzan a celebrar la llegada de un nuevo año, donde en Tailandia ya comenzó la celebración a las 14 de Argentina.
La ciudad de Seúl dio la bienvenida al Año Nuevo con una de sus tradiciones más emblemáticas. Miles de personas se congregaron en el pabellón Bosingak, ubicado en el corazón de la capital surcoreana, para participar de la ceremonia de cuenta regresiva que culminó a la medianoche con el tañido de la histórica campana de bronce.
Como marca la tradición, la campana sonó 33 veces, un número profundamente ligado a la cosmología budista, que representa los 33 cielos. Cada uno de los resonantes toques simboliza el deseo de disipar la mala fortuna acumulada durante el año que termina y de abrir paso a la paz, la armonía y la prosperidad para el nuevo ciclo.
| 2026 | Sidney tuvo sus fuegos artificiales a las 21:00 de esta nochevieja.pic.twitter.com/iNaCXCRjSM— Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025
Río de Janeiro volvió a quedar en el centro de la escena internacional al ser distinguida oficialmente por el Guinness World Records como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del mundo. El reconocimiento se otorgó luego de una exhaustiva verificación técnica que confirmó la magnitud del evento realizado en la emblemática playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más icónicos de Brasil.
Según certificó la organización internacional, más de 2,5 millones de personas se congregaron en la franja de arena y en los alrededores del escenario principal para celebrar la llegada del nuevo año. La cifra récord fue clave para que la capital carioca obtuviera el título, junto con el imponente despliegue de infraestructura, seguridad y logística que acompañó el evento.
El certificado oficial fue entregado al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien celebró la distinción y destacó el impacto cultural, turístico y económico que el Réveillon tiene para la ciudad. Cada año, la celebración atrae a visitantes de todo el mundo y se consolida como uno de los eventos más emblemáticos del calendario internacional.
El inicio del Año Nuevo se define por los husos horarios y comienza en el océano Pacífico. En esta oportunidad, Kiribati se convirtió en el primer lugar del mundo en recibir el 2026, marcando el inicio de una extensa secuencia de celebraciones que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del planeta.
Ubicado en una región remota del Pacífico central, adoptó hace años un cambio estratégico en su huso horario para que parte de su territorio sea el primero en inaugurar el calendario anual. De esta manera, islas como Kiritimati se posicionan simbólicamente como el punto inicial de cada nuevo año.
En el extremo opuesto del mapa y del reloj mundial, las últimas en darle la bienvenida al 2026 serán las Islas Howland y Baker. Estos pequeños territorios deshabitados forman parte de Estados Unidos y se ubican en uno de los husos horarios más atrasados del planeta, por lo que recibirán el Año Nuevo varias horas después que el resto del mundo.